النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد استبعادهم لمدة شهر.. النمر أول لاعب سعودي يتم استدعاؤه لمباراة بالدوري الإسباني

استدعى المدير الفني لفريق نومانسيا جاجوبا أراساتي اللاعب السعودي علي النمر، للانضمام للقائمة التي سيخوض بها مباراة الباسيتي، بدوري الدرجة الثانية الإسباني.

وسيكون النمر أول لاعب سعودي يتم استدعاؤه لقائمة الفريق بعد مرور أكثر من شهر على توقيع اتفاقية إعارة اللاعبين السعوديين إلى الدوري الإسباني .

ويحل نومانسيا ضيفاً على الباسيتي، في تمام الثامنة من مساء غد الأحد، بملعب "كارلوس بيلمونتي" ضمن منافسات الجولة الـ 28 من دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وكان أراساتي المدير الفني لفريق نومانسيا، قد أشاد في وقت سابق باللاعب السعودي المولود، علي النمر، قائلاً: "هو لاعب مميز ويمتلك الكثير من المهارات الفنية الفردية"، مبرزًا تطوره واستيعابه لطريقة لعب الفريق.

ويحتل نومانسيا المركز السادس برصيد 44 نقطة، فيما يحتل فريق هويسكا صدارة ترتيب فرق الدرجة الثانية برصيد 55 نقطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بعد استبعادهم لمدة شهر.. النمر أول لاعب سعودي يتم استدعاؤه لمباراة بالدوري الإسباني
سبق

استدعى المدير الفني لفريق نومانسيا جاجوبا أراساتي اللاعب السعودي علي النمر، للانضمام للقائمة التي سيخوض بها مباراة الباسيتي، بدوري الدرجة الثانية الإسباني.

وسيكون النمر أول لاعب سعودي يتم استدعاؤه لقائمة الفريق بعد مرور أكثر من شهر على توقيع اتفاقية إعارة اللاعبين السعوديين إلى الدوري الإسباني .

ويحل نومانسيا ضيفاً على الباسيتي، في تمام الثامنة من مساء غد الأحد، بملعب "كارلوس بيلمونتي" ضمن منافسات الجولة الـ 28 من دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وكان أراساتي المدير الفني لفريق نومانسيا، قد أشاد في وقت سابق باللاعب السعودي المولود، علي النمر، قائلاً: "هو لاعب مميز ويمتلك الكثير من المهارات الفنية الفردية"، مبرزًا تطوره واستيعابه لطريقة لعب الفريق.

ويحتل نومانسيا المركز السادس برصيد 44 نقطة، فيما يحتل فريق هويسكا صدارة ترتيب فرق الدرجة الثانية برصيد 55 نقطة.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
08:03 PM
اخر تعديل
25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
01:50 AM

بعد استبعادهم لمدة شهر.. النمر أول لاعب سعودي يتم استدعاؤه لمباراة بالدوري الإسباني

A A A
محمد البقمي - الرياض
3
25,247

استدعى المدير الفني لفريق نومانسيا جاجوبا أراساتي اللاعب السعودي علي النمر، للانضمام للقائمة التي سيخوض بها مباراة الباسيتي، بدوري الدرجة الثانية الإسباني.

وسيكون النمر أول لاعب سعودي يتم استدعاؤه لقائمة الفريق بعد مرور أكثر من شهر على توقيع اتفاقية إعارة اللاعبين السعوديين إلى الدوري الإسباني .

ويحل نومانسيا ضيفاً على الباسيتي، في تمام الثامنة من مساء غد الأحد، بملعب "كارلوس بيلمونتي" ضمن منافسات الجولة الـ 28 من دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وكان أراساتي المدير الفني لفريق نومانسيا، قد أشاد في وقت سابق باللاعب السعودي المولود، علي النمر، قائلاً: "هو لاعب مميز ويمتلك الكثير من المهارات الفنية الفردية"، مبرزًا تطوره واستيعابه لطريقة لعب الفريق.

ويحتل نومانسيا المركز السادس برصيد 44 نقطة، فيما يحتل فريق هويسكا صدارة ترتيب فرق الدرجة الثانية برصيد 55 نقطة.

شارك برأيك
52
290

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,304
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,384
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,971
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,498

كاريكاتير

معاً أبداً

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة