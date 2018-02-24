ويحل نومانسيا ضيفاً على الباسيتي، في تمام الثامنة من مساء غد الأحد، بملعب "كارلوس بيلمونتي" ضمن منافسات الجولة الـ 28 من دوري الدرجة الثانية الإسباني. وكان أراساتي المدير الفني لفريق نومانسيا، قد أشاد في وقت سابق باللاعب السعودي المولود، علي النمر، قائلاً: "هو لاعب مميز ويمتلك الكثير من المهارات الفنية الفردية"، مبرزًا تطوره واستيعابه لطريقة لعب الفريق.

وسيكون النمر أول لاعب سعودي يتم استدعاؤه لقائمة الفريق بعد مرور أكثر من شهر على توقيع اتفاقية إعارة اللاعبين السعوديين إلى الدوري الإسباني .

استدعى المدير الفني لفريق نومانسيا جاجوبا أراساتي اللاعب السعودي علي النمر، للانضمام للقائمة التي سيخوض بها مباراة الباسيتي، بدوري الدرجة الثانية الإسباني.

بعد استبعادهم لمدة شهر.. النمر أول لاعب سعودي يتم استدعاؤه لمباراة بالدوري الإسباني محمد البقمي سبق 2018-02-24 استدعى المدير الفني لفريق نومانسيا جاجوبا أراساتي اللاعب السعودي علي النمر، للانضمام للقائمة التي سيخوض بها مباراة الباسيتي، بدوري الدرجة الثانية الإسباني. وسيكون النمر أول لاعب سعودي يتم استدعاؤه لقائمة الفريق بعد مرور أكثر من شهر على توقيع اتفاقية إعارة اللاعبين السعوديين إلى الدوري الإسباني . ويحل نومانسيا ضيفاً على الباسيتي، في تمام الثامنة من مساء غد الأحد، بملعب "كارلوس بيلمونتي" ضمن منافسات الجولة الـ 28 من دوري الدرجة الثانية الإسباني.



وكان أراساتي المدير الفني لفريق نومانسيا، قد أشاد في وقت سابق باللاعب السعودي المولود، علي النمر، قائلاً: "هو لاعب مميز ويمتلك الكثير من المهارات الفنية الفردية"، مبرزًا تطوره واستيعابه لطريقة لعب الفريق. ويحتل نومانسيا المركز السادس برصيد 44 نقطة، فيما يحتل فريق هويسكا صدارة ترتيب فرق الدرجة الثانية برصيد 55 نقطة.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439 08:03 PM

اخر تعديل 25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439 01:50 AM

بعد استبعادهم لمدة شهر.. النمر أول لاعب سعودي يتم استدعاؤه لمباراة بالدوري الإسباني





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استدعى المدير الفني لفريق نومانسيا جاجوبا أراساتي اللاعب السعودي علي النمر، للانضمام للقائمة التي سيخوض بها مباراة الباسيتي، بدوري الدرجة الثانية الإسباني.

وسيكون النمر أول لاعب سعودي يتم استدعاؤه لقائمة الفريق بعد مرور أكثر من شهر على توقيع اتفاقية إعارة اللاعبين السعوديين إلى الدوري الإسباني .

ويحل نومانسيا ضيفاً على الباسيتي، في تمام الثامنة من مساء غد الأحد، بملعب "كارلوس بيلمونتي" ضمن منافسات الجولة الـ 28 من دوري الدرجة الثانية الإسباني.



وكان أراساتي المدير الفني لفريق نومانسيا، قد أشاد في وقت سابق باللاعب السعودي المولود، علي النمر، قائلاً: "هو لاعب مميز ويمتلك الكثير من المهارات الفنية الفردية"، مبرزًا تطوره واستيعابه لطريقة لعب الفريق.

ويحتل نومانسيا المركز السادس برصيد 44 نقطة، فيما يحتل فريق هويسكا صدارة ترتيب فرق الدرجة الثانية برصيد 55 نقطة.