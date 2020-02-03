تدشين مجموعة من الورش الصناعية والمصانع الخفيفة في بريدة

أعلنت عن عروض استثنائية على أسعار البيع لفترة محدودة

دشن وكيل الأمين للخدمات المهندس عبداللطيف بن حمد الخطيب، مجموعة من الورش الصناعية والمصانع الخفيفة بصناعية حجاب بمدينة بريدة، حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة الصناعية فهد بن أيوب بن نحيت، وأصحاب الورش والمصانع، الذين قدموا عرضاً موجزاً عن الإنجازات المتحققة في ظل الدعم اللامحدود من قبل أمانة المنطقة.

ثم تم بعد ذلك تدشين عدة مصانع مختلفة للحلويات والمعجنات، وكذلك للمناديل، والمنظفات وغيرها إلى جانب عدة ورش صناعية نوعية متخصصة في عدة مجالات.

من جانبه أعلن مدير إدارة تسويق الصناعية علي بن حمد المطيري، عن عروض استثنائية على أسعار البيع والتأجير لفترة محدودة بهذه المناسبة؛ دعماً لاستثمارات الشباب السعودي الطموح في المجال الصناعي، كما أوضح أن هذا المخطط الصناعي معتمد رسمياً ويتميز بتكامل الخدمات التطويرية، وسعة الشوارع (٦٠-٤٠-٣٠) وقرب الصناعية من الدائري الشرقي إلى جانب كونها أول مخطط تنظيمي معتمد ملاصق لورش التشاليح.

كما أثنى أصحاب الورش والمصانع على الدور الريادي الذي تقوم به أمانة المنطقة، ممثلةً في أمينها محمد المجلي، الذي لم يألُ جهداً في سبيل تسهيل كل الإجراءات التي من شأنها معالجة المعوقات التي تحد من نجاح أعمالهم.