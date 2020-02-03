النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تدشين مجموعة من الورش الصناعية والمصانع الخفيفة في بريدة

أعلنت عن عروض استثنائية على أسعار البيع لفترة محدودة

دشن وكيل الأمين للخدمات المهندس عبداللطيف بن حمد الخطيب، مجموعة من الورش الصناعية والمصانع الخفيفة بصناعية حجاب بمدينة بريدة، حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة الصناعية فهد بن أيوب بن نحيت، وأصحاب الورش والمصانع، الذين قدموا عرضاً موجزاً عن الإنجازات المتحققة في ظل الدعم اللامحدود من قبل أمانة المنطقة.

ثم تم بعد ذلك تدشين عدة مصانع مختلفة للحلويات والمعجنات، وكذلك للمناديل، والمنظفات وغيرها إلى جانب عدة ورش صناعية نوعية متخصصة في عدة مجالات.

من جانبه أعلن مدير إدارة تسويق الصناعية علي بن حمد المطيري، عن عروض استثنائية على أسعار البيع والتأجير لفترة محدودة بهذه المناسبة؛ دعماً لاستثمارات الشباب السعودي الطموح في المجال الصناعي، كما أوضح أن هذا المخطط الصناعي معتمد رسمياً ويتميز بتكامل الخدمات التطويرية، وسعة الشوارع (٦٠-٤٠-٣٠) وقرب الصناعية من الدائري الشرقي إلى جانب كونها أول مخطط تنظيمي معتمد ملاصق لورش التشاليح.

كما أثنى أصحاب الورش والمصانع على الدور الريادي الذي تقوم به أمانة المنطقة، ممثلةً في أمينها محمد المجلي، الذي لم يألُ جهداً في سبيل تسهيل كل الإجراءات التي من شأنها معالجة المعوقات التي تحد من نجاح أعمالهم.

بريدة عبداللطيف بن حمد الخطيب صناعية حجاب

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تدشين مجموعة من الورش الصناعية والمصانع الخفيفة في بريدة
سبق

دشن وكيل الأمين للخدمات المهندس عبداللطيف بن حمد الخطيب، مجموعة من الورش الصناعية والمصانع الخفيفة بصناعية حجاب بمدينة بريدة، حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة الصناعية فهد بن أيوب بن نحيت، وأصحاب الورش والمصانع، الذين قدموا عرضاً موجزاً عن الإنجازات المتحققة في ظل الدعم اللامحدود من قبل أمانة المنطقة.

ثم تم بعد ذلك تدشين عدة مصانع مختلفة للحلويات والمعجنات، وكذلك للمناديل، والمنظفات وغيرها إلى جانب عدة ورش صناعية نوعية متخصصة في عدة مجالات.

من جانبه أعلن مدير إدارة تسويق الصناعية علي بن حمد المطيري، عن عروض استثنائية على أسعار البيع والتأجير لفترة محدودة بهذه المناسبة؛ دعماً لاستثمارات الشباب السعودي الطموح في المجال الصناعي، كما أوضح أن هذا المخطط الصناعي معتمد رسمياً ويتميز بتكامل الخدمات التطويرية، وسعة الشوارع (٦٠-٤٠-٣٠) وقرب الصناعية من الدائري الشرقي إلى جانب كونها أول مخطط تنظيمي معتمد ملاصق لورش التشاليح.

كما أثنى أصحاب الورش والمصانع على الدور الريادي الذي تقوم به أمانة المنطقة، ممثلةً في أمينها محمد المجلي، الذي لم يألُ جهداً في سبيل تسهيل كل الإجراءات التي من شأنها معالجة المعوقات التي تحد من نجاح أعمالهم.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
04:53 PM

تدشين مجموعة من الورش الصناعية والمصانع الخفيفة في بريدة

أعلنت عن عروض استثنائية على أسعار البيع لفترة محدودة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
95

دشن وكيل الأمين للخدمات المهندس عبداللطيف بن حمد الخطيب، مجموعة من الورش الصناعية والمصانع الخفيفة بصناعية حجاب بمدينة بريدة، حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة الصناعية فهد بن أيوب بن نحيت، وأصحاب الورش والمصانع، الذين قدموا عرضاً موجزاً عن الإنجازات المتحققة في ظل الدعم اللامحدود من قبل أمانة المنطقة.

ثم تم بعد ذلك تدشين عدة مصانع مختلفة للحلويات والمعجنات، وكذلك للمناديل، والمنظفات وغيرها إلى جانب عدة ورش صناعية نوعية متخصصة في عدة مجالات.

من جانبه أعلن مدير إدارة تسويق الصناعية علي بن حمد المطيري، عن عروض استثنائية على أسعار البيع والتأجير لفترة محدودة بهذه المناسبة؛ دعماً لاستثمارات الشباب السعودي الطموح في المجال الصناعي، كما أوضح أن هذا المخطط الصناعي معتمد رسمياً ويتميز بتكامل الخدمات التطويرية، وسعة الشوارع (٦٠-٤٠-٣٠) وقرب الصناعية من الدائري الشرقي إلى جانب كونها أول مخطط تنظيمي معتمد ملاصق لورش التشاليح.

كما أثنى أصحاب الورش والمصانع على الدور الريادي الذي تقوم به أمانة المنطقة، ممثلةً في أمينها محمد المجلي، الذي لم يألُ جهداً في سبيل تسهيل كل الإجراءات التي من شأنها معالجة المعوقات التي تحد من نجاح أعمالهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,263
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,601
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,825
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,430

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة