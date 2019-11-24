وخصص الشوط الأول للدرجة المبتدئة، أما الشوط الثاني فخصص لمفتوح مواليد 2018، فيما خصص الشوط الثالث لمفتوح الدرجات، بينما خصص الشوط الرابع للدرجة الأولى حتى الثالثة، والشوط الخامس مفتوح مواليد 2019.

وأوضح مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي أن السباق يتكوّن من خمسة أشواط وعلى مسافة 1400 متر.

ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً حفل سباقه الرابع، لموسم سباقات العام الحالي على دعم نادي سباقات الخيل، وذلك بميدان الفروسية بالمنطقة.

ميدان الفروسية بحائل ينظم حفل سباقه الرابع.. غدًا منصور الشلاقي سبق 2021-11-23 ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً حفل سباقه الرابع، لموسم سباقات العام الحالي على دعم نادي سباقات الخيل، وذلك بميدان الفروسية بالمنطقة. وأوضح مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي أن السباق يتكوّن من خمسة أشواط وعلى مسافة 1400 متر. وخصص الشوط الأول للدرجة المبتدئة، أما الشوط الثاني فخصص لمفتوح مواليد 2018، فيما خصص الشوط الثالث لمفتوح الدرجات، بينما خصص الشوط الرابع للدرجة الأولى حتى الثالثة، والشوط الخامس مفتوح مواليد 2019.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443 04:48 PM

ميدان الفروسية بحائل ينظم حفل سباقه الرابع.. غدًا يتكون من خمسة أشواط على مسافة 1400 متر





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ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً حفل سباقه الرابع، لموسم سباقات العام الحالي على دعم نادي سباقات الخيل، وذلك بميدان الفروسية بالمنطقة.

وأوضح مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي أن السباق يتكوّن من خمسة أشواط وعلى مسافة 1400 متر.

وخصص الشوط الأول للدرجة المبتدئة، أما الشوط الثاني فخصص لمفتوح مواليد 2018، فيما خصص الشوط الثالث لمفتوح الدرجات، بينما خصص الشوط الرابع للدرجة الأولى حتى الثالثة، والشوط الخامس مفتوح مواليد 2019.