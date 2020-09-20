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"كورونا" يستوحش في بريطانيا.. 3.899 إصابة في يوم

تشديد القيود في مختلف أرجاء البلاد

أعلنت الحكومة على موقعها الإلكتروني أن بريطانيا سجّلت 3.899 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" اليوم الأحد بالمقارنة مع 4.422 حالة أمس.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بدرجة كبيرة في الأسابيع الأخيرة؛ وهو ما أدى إلى تشديد القيود في مختلف أرجاء البلاد، وفرض عزل عام في مناطق عدة، وفقًا لـ"رويترز".

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"كورونا" يستوحش في بريطانيا.. 3.899 إصابة في يوم
سبق

أعلنت الحكومة على موقعها الإلكتروني أن بريطانيا سجّلت 3.899 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" اليوم الأحد بالمقارنة مع 4.422 حالة أمس.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بدرجة كبيرة في الأسابيع الأخيرة؛ وهو ما أدى إلى تشديد القيود في مختلف أرجاء البلاد، وفرض عزل عام في مناطق عدة، وفقًا لـ"رويترز".

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
09:32 PM

"كورونا" يستوحش في بريطانيا.. 3.899 إصابة في يوم

تشديد القيود في مختلف أرجاء البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الحكومة على موقعها الإلكتروني أن بريطانيا سجّلت 3.899 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" اليوم الأحد بالمقارنة مع 4.422 حالة أمس.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بدرجة كبيرة في الأسابيع الأخيرة؛ وهو ما أدى إلى تشديد القيود في مختلف أرجاء البلاد، وفرض عزل عام في مناطق عدة، وفقًا لـ"رويترز".

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