"كورونا" يستوحش في بريطانيا.. 3.899 إصابة في يوم
تشديد القيود في مختلف أرجاء البلاد
أعلنت الحكومة على موقعها الإلكتروني أن بريطانيا سجّلت 3.899 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" اليوم الأحد بالمقارنة مع 4.422 حالة أمس.
وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بدرجة كبيرة في الأسابيع الأخيرة؛ وهو ما أدى إلى تشديد القيود في مختلف أرجاء البلاد، وفرض عزل عام في مناطق عدة، وفقًا لـ"رويترز".
"كورونا" يستوحش في بريطانيا.. 3.899 إصابة في يوم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-09-20
أعلنت الحكومة على موقعها الإلكتروني أن بريطانيا سجّلت 3.899 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" اليوم الأحد بالمقارنة مع 4.422 حالة أمس.
وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بدرجة كبيرة في الأسابيع الأخيرة؛ وهو ما أدى إلى تشديد القيود في مختلف أرجاء البلاد، وفرض عزل عام في مناطق عدة، وفقًا لـ"رويترز".
20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
09:32 PM
"كورونا" يستوحش في بريطانيا.. 3.899 إصابة في يوم
تشديد القيود في مختلف أرجاء البلاد
أعلنت الحكومة على موقعها الإلكتروني أن بريطانيا سجّلت 3.899 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" اليوم الأحد بالمقارنة مع 4.422 حالة أمس.
وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بدرجة كبيرة في الأسابيع الأخيرة؛ وهو ما أدى إلى تشديد القيود في مختلف أرجاء البلاد، وفرض عزل عام في مناطق عدة، وفقًا لـ"رويترز".