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تضامنًا مع "برا بمكة".. "تراحم" تضخّ دفعات مالية جديدة لأسرها

"الكناني": ضمن التدابير والإجراءات للحد من تأثيرات انتشار كورونا

أكد رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم مكة" يحيى الكناني، أنه سيتم خلال الأيام القادمة وتضامنًا مع حملة "برا بمكة" التي وجه بإطلاقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، لإتاحة الفرصة للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة خلال فترة منع التجوّل بسبب فيروس كورونا، ضخ دفعات جديدة من مخصص حساب الزكاة لسد حاجة الأسر المستفيدة من اللجنة في حساباتهم.

وأضاف الكناني أن اللجنة خصصت مناوبين لمن لم تصلهم الرسائل الإلكترونية التوجيهية في المدخل الخارجي لمقر اللجنة للتعامل مع المستفيدين وقضاء حوائجهم، مع الأخذ بكافة الاحتياطات الوقائية، بإلزام الموظفين والمراجعين باستخدام القفازات والكمامات وتكثيف وضع المعقمات في جميع المواقع المتوقع وصول العناصر البشرية لها، والتوجيه بمنع المصافحة بين الموظفين أو المراجعين والاكتفاء بالسلام الشفهي، وعدم التجمع بأي شكل من الأشكال.

ولفت إلى أنه تم أخذ الأمر بكامل الجدية استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - في كلمته الكريمة للتعامل مع هذا الأمر وفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهات المعنية في هذا الخصوص، وتنفيذها بحذافيرها"، مثمنًا للأمين العام للجان تراحم تركي البطي، دعمه وتشجيعه للمبادرات الإنسانية والمهنية التي تصب في دعم وسلامة الأسر المستفيدة من اللجان والحفاظ عليها.

وتابع: أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم مكة" قامت بتفعيل عدد من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تضمّنت الإجراءات: تقليص عدد العاملين إلى 30% منذ الأسبوع الأول من فرض حظر التجول، والاكتفاء بمناوبين في قسم الاستقبال فقط، وتفعيل العمل الإلكتروني باستمرار تكثيف دعم الأسر المستفيدة من اللجنة إلكترونيًّا من خلال برنامج التحول الإلكتروني الذي عملت عليه اللجنة مسبقًا، وتفعيل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة للرد على استفسارات الأسر، بالإضافة إلى تخصيص رقمين واتساب للرد على استفساراتهم، وتقديم موعد الإيداع المالي لحساباتهم، مع الاستمرار في صرف السلال الغذائية الرمضانية وتفعيل بطاقات العناية الصحية، التي جاءت بمبادرة من وزارة الصحة وعدد من المستشفيات والمستوصفات الخاصة بمكة المكرمة لتقديم الرعاية الصحية لهم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تضامنًا مع "برا بمكة".. "تراحم" تضخّ دفعات مالية جديدة لأسرها
سبق

أكد رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم مكة" يحيى الكناني، أنه سيتم خلال الأيام القادمة وتضامنًا مع حملة "برا بمكة" التي وجه بإطلاقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، لإتاحة الفرصة للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة خلال فترة منع التجوّل بسبب فيروس كورونا، ضخ دفعات جديدة من مخصص حساب الزكاة لسد حاجة الأسر المستفيدة من اللجنة في حساباتهم.

وأضاف الكناني أن اللجنة خصصت مناوبين لمن لم تصلهم الرسائل الإلكترونية التوجيهية في المدخل الخارجي لمقر اللجنة للتعامل مع المستفيدين وقضاء حوائجهم، مع الأخذ بكافة الاحتياطات الوقائية، بإلزام الموظفين والمراجعين باستخدام القفازات والكمامات وتكثيف وضع المعقمات في جميع المواقع المتوقع وصول العناصر البشرية لها، والتوجيه بمنع المصافحة بين الموظفين أو المراجعين والاكتفاء بالسلام الشفهي، وعدم التجمع بأي شكل من الأشكال.

ولفت إلى أنه تم أخذ الأمر بكامل الجدية استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - في كلمته الكريمة للتعامل مع هذا الأمر وفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهات المعنية في هذا الخصوص، وتنفيذها بحذافيرها"، مثمنًا للأمين العام للجان تراحم تركي البطي، دعمه وتشجيعه للمبادرات الإنسانية والمهنية التي تصب في دعم وسلامة الأسر المستفيدة من اللجان والحفاظ عليها.

وتابع: أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم مكة" قامت بتفعيل عدد من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تضمّنت الإجراءات: تقليص عدد العاملين إلى 30% منذ الأسبوع الأول من فرض حظر التجول، والاكتفاء بمناوبين في قسم الاستقبال فقط، وتفعيل العمل الإلكتروني باستمرار تكثيف دعم الأسر المستفيدة من اللجنة إلكترونيًّا من خلال برنامج التحول الإلكتروني الذي عملت عليه اللجنة مسبقًا، وتفعيل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة للرد على استفسارات الأسر، بالإضافة إلى تخصيص رقمين واتساب للرد على استفساراتهم، وتقديم موعد الإيداع المالي لحساباتهم، مع الاستمرار في صرف السلال الغذائية الرمضانية وتفعيل بطاقات العناية الصحية، التي جاءت بمبادرة من وزارة الصحة وعدد من المستشفيات والمستوصفات الخاصة بمكة المكرمة لتقديم الرعاية الصحية لهم.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
04:35 PM

تضامنًا مع "برا بمكة".. "تراحم" تضخّ دفعات مالية جديدة لأسرها

"الكناني": ضمن التدابير والإجراءات للحد من تأثيرات انتشار كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أكد رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم مكة" يحيى الكناني، أنه سيتم خلال الأيام القادمة وتضامنًا مع حملة "برا بمكة" التي وجه بإطلاقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، لإتاحة الفرصة للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة خلال فترة منع التجوّل بسبب فيروس كورونا، ضخ دفعات جديدة من مخصص حساب الزكاة لسد حاجة الأسر المستفيدة من اللجنة في حساباتهم.

وأضاف الكناني أن اللجنة خصصت مناوبين لمن لم تصلهم الرسائل الإلكترونية التوجيهية في المدخل الخارجي لمقر اللجنة للتعامل مع المستفيدين وقضاء حوائجهم، مع الأخذ بكافة الاحتياطات الوقائية، بإلزام الموظفين والمراجعين باستخدام القفازات والكمامات وتكثيف وضع المعقمات في جميع المواقع المتوقع وصول العناصر البشرية لها، والتوجيه بمنع المصافحة بين الموظفين أو المراجعين والاكتفاء بالسلام الشفهي، وعدم التجمع بأي شكل من الأشكال.

ولفت إلى أنه تم أخذ الأمر بكامل الجدية استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - في كلمته الكريمة للتعامل مع هذا الأمر وفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهات المعنية في هذا الخصوص، وتنفيذها بحذافيرها"، مثمنًا للأمين العام للجان تراحم تركي البطي، دعمه وتشجيعه للمبادرات الإنسانية والمهنية التي تصب في دعم وسلامة الأسر المستفيدة من اللجان والحفاظ عليها.

وتابع: أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم مكة" قامت بتفعيل عدد من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تضمّنت الإجراءات: تقليص عدد العاملين إلى 30% منذ الأسبوع الأول من فرض حظر التجول، والاكتفاء بمناوبين في قسم الاستقبال فقط، وتفعيل العمل الإلكتروني باستمرار تكثيف دعم الأسر المستفيدة من اللجنة إلكترونيًّا من خلال برنامج التحول الإلكتروني الذي عملت عليه اللجنة مسبقًا، وتفعيل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة للرد على استفسارات الأسر، بالإضافة إلى تخصيص رقمين واتساب للرد على استفساراتهم، وتقديم موعد الإيداع المالي لحساباتهم، مع الاستمرار في صرف السلال الغذائية الرمضانية وتفعيل بطاقات العناية الصحية، التي جاءت بمبادرة من وزارة الصحة وعدد من المستشفيات والمستوصفات الخاصة بمكة المكرمة لتقديم الرعاية الصحية لهم.

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