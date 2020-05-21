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تسريبات تكشف موعد طرح هواتف "جوجل بيكسل 4 أيه"

كشفت تقارير صحفية عالمية عن مصادر من داخل شركة "جوجل" الأمريكية عن موعد طرح هواتف "بيكسل 4 أيه" المرتقبة.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن هاتف "جوجل بيكسل 4 أيه" سيتم طرحه في الأسواق في يوم 13 يوليو المقبل.

وتوقعت المصادر أن يتم عرض هاتف "جوجل بيكسل 4 أيه" لأول مرة أثناء البث المباشر لمؤتمر جوجل، الذي سيتم عرض فيه النسخة الأحدث من نظام تشغيل "أندرويد 11"

وقال جون بروسر، الذي تنبأ سابقًا في تاريخ إصدار "أبل" لهاتفها "آيفون إس إي".

ولكن كشف المسرب الشهير أن هاتف "بيكسل 4 أيه" لن يأتي بدعم من تقنيات الجيل الخامس للاتصالات.

ومن المتوقع أن يصل هاتف "بيكسل 4 أيه" بلونين الأسود والأزرق، بمعالج من نوع "سنابدراغون 730" بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 4 غيغابايت.

كما سيأتي هاتف "جوجل بيكسل 4 أيه" بشاشة لمسية من نوع "أوليد" بقياس 5.81 بوصة بدقة "FHD+" ببطارية 3080 ميللي أمبير في الساعة.

شركة جوجل هواتف بيكسل 4 أيه

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تسريبات تكشف موعد طرح هواتف "جوجل بيكسل 4 أيه"
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية عن مصادر من داخل شركة "جوجل" الأمريكية عن موعد طرح هواتف "بيكسل 4 أيه" المرتقبة.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن هاتف "جوجل بيكسل 4 أيه" سيتم طرحه في الأسواق في يوم 13 يوليو المقبل.

وتوقعت المصادر أن يتم عرض هاتف "جوجل بيكسل 4 أيه" لأول مرة أثناء البث المباشر لمؤتمر جوجل، الذي سيتم عرض فيه النسخة الأحدث من نظام تشغيل "أندرويد 11"

وقال جون بروسر، الذي تنبأ سابقًا في تاريخ إصدار "أبل" لهاتفها "آيفون إس إي".

ولكن كشف المسرب الشهير أن هاتف "بيكسل 4 أيه" لن يأتي بدعم من تقنيات الجيل الخامس للاتصالات.

ومن المتوقع أن يصل هاتف "بيكسل 4 أيه" بلونين الأسود والأزرق، بمعالج من نوع "سنابدراغون 730" بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 4 غيغابايت.

كما سيأتي هاتف "جوجل بيكسل 4 أيه" بشاشة لمسية من نوع "أوليد" بقياس 5.81 بوصة بدقة "FHD+" ببطارية 3080 ميللي أمبير في الساعة.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
02:36 PM

تسريبات تكشف موعد طرح هواتف "جوجل بيكسل 4 أيه"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية عن مصادر من داخل شركة "جوجل" الأمريكية عن موعد طرح هواتف "بيكسل 4 أيه" المرتقبة.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن هاتف "جوجل بيكسل 4 أيه" سيتم طرحه في الأسواق في يوم 13 يوليو المقبل.

وتوقعت المصادر أن يتم عرض هاتف "جوجل بيكسل 4 أيه" لأول مرة أثناء البث المباشر لمؤتمر جوجل، الذي سيتم عرض فيه النسخة الأحدث من نظام تشغيل "أندرويد 11"

وقال جون بروسر، الذي تنبأ سابقًا في تاريخ إصدار "أبل" لهاتفها "آيفون إس إي".

ولكن كشف المسرب الشهير أن هاتف "بيكسل 4 أيه" لن يأتي بدعم من تقنيات الجيل الخامس للاتصالات.

ومن المتوقع أن يصل هاتف "بيكسل 4 أيه" بلونين الأسود والأزرق، بمعالج من نوع "سنابدراغون 730" بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 4 غيغابايت.

كما سيأتي هاتف "جوجل بيكسل 4 أيه" بشاشة لمسية من نوع "أوليد" بقياس 5.81 بوصة بدقة "FHD+" ببطارية 3080 ميللي أمبير في الساعة.

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