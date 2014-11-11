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المغرب: "حمدالله" يعلن اعتزاله اللعب الدولي

أعلن المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر، اعتزاله اللعب الدولي، مع منتخب بلاده.

وكتب حمد الله عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، اليوم الاثنين: "السلام عليكم ورحمة الله، لقد قررت أن أعتزل اللعب دولياً".

ولم يظهر حمد الله الأسباب التي دعته لاتخاذ هذا القرار، لكن الشهور الماضية شهدت توتراً في العلاقة بينه وبين القائمين على المنتخب ومن ضمنهم المدربون.

حمدالله

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المغرب: "حمدالله" يعلن اعتزاله اللعب الدولي
سبق

أعلن المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر، اعتزاله اللعب الدولي، مع منتخب بلاده.

وكتب حمد الله عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، اليوم الاثنين: "السلام عليكم ورحمة الله، لقد قررت أن أعتزل اللعب دولياً".

ولم يظهر حمد الله الأسباب التي دعته لاتخاذ هذا القرار، لكن الشهور الماضية شهدت توتراً في العلاقة بينه وبين القائمين على المنتخب ومن ضمنهم المدربون.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
08:27 PM

المغرب: "حمدالله" يعلن اعتزاله اللعب الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر، اعتزاله اللعب الدولي، مع منتخب بلاده.

وكتب حمد الله عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، اليوم الاثنين: "السلام عليكم ورحمة الله، لقد قررت أن أعتزل اللعب دولياً".

ولم يظهر حمد الله الأسباب التي دعته لاتخاذ هذا القرار، لكن الشهور الماضية شهدت توتراً في العلاقة بينه وبين القائمين على المنتخب ومن ضمنهم المدربون.

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