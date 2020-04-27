جميعها مؤكدة.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز 3 ملايين إصابة

وصل إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى أكثر من 205 آلاف شخص

بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم ثلاثة ملايين حالة يوم الاثنين، مع اقتراب الولايات المتحدة من تسجيل مليون حالة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتخذ فيه العديد من الدول خطوات لتخفيف إجراءات العزل العام التي أدت إلى توقف الحياة الطبيعية خلال الأسابيع الثمانية الماضية.

ووفق رويترز جرى تأكيد إصابة أول 41 حالة في ووهان الصينية في العاشر من يناير كانون الثاني. وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يمكن مقارنة عدد ثلاثة ملايين حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أقل من أربعة أشهر، من حيث العدد، بحوالي ثلاثة إلى خمسة ملايين حالة مرض شديد تسببها الإنفلونزا الموسمية حول العالم كل عام.

ووصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 205000 شخص يوم الاثنين. وتوفيت حالة واحدة من كل سبع حالات إصابة مسجلة تقريباً.