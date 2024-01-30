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مستشفى قوى الأمن بالدمام يقدم الرعاية الصحية المنزلية وفق متطلبات رؤية 2030

بتوجيه من وزير الداخلية بأهمية تقديم خدمات صحية لمنسوبي الوزارة وذويهم

يواصل برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية، في إطار خطة عامة تقوم بها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية لتطوير الخدمات المقدمة للمرضى والمستفيدين، تتماشى وفق رؤية القيادة الرشيدة ـ يحفظها الله ـ بضرورة تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين، والارتقاء بها، وتطبيق معايير الجودة لتحقيق أعلى مستويات الأداء، لتحظى برضا وقبول الجميع بدعم وتوجيهات من وزير الداخلية بأهمية تقديم خدمات صحية لجميع منسوبي الوزارة وأمن الدولة وذويهم.

وكشف مستشفى قوى الأمن بالدمام عن آخر إحصائية تخص "الرعاية الصحية المنزلية"، حيث بلغت زيارات العام الماضي 1439هـ (1800) زيارة منزلية تم خلالها تقديم خدمات صحية وعلاجية للمرضى الذين استدعت حالاتهم الصحية علاجهم في منازلهم، وإتاحة الأسرّة للمرضى الذين هم في حاجة للتنويم، مشيراً إلى أن الهدف من الرعاية الصحية المنزلية تحقيق رغبة المريض وذويه في بقاء المريض في المنزل مع المتابعة الدورية تحت إشراف فريق طبي يمتاز بالخبرة، ويتكون من طبيب وأخصائيين (اجتماعي، علاج طبيعي، تغذية، علاج تنفسي) لضمان تقديم خدمات صحية شاملة للمستفيد في المنزل.

وأعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية مؤخراً عن تدشين برنامج الرعاية المنزلية، إيذاناً بانطلاق هذه الخدمة بمدينة الرياض، وقريباً بباقي مناطق المملكة عبر بوابة مستشفيات قوى الأمن والعيادات التخصصية الشاملة لقوى الأمن.

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مستشفى قوى الأمن بالدمام يقدم الرعاية الصحية المنزلية وفق متطلبات رؤية 2030
سبق

يواصل برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية، في إطار خطة عامة تقوم بها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية لتطوير الخدمات المقدمة للمرضى والمستفيدين، تتماشى وفق رؤية القيادة الرشيدة ـ يحفظها الله ـ بضرورة تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين، والارتقاء بها، وتطبيق معايير الجودة لتحقيق أعلى مستويات الأداء، لتحظى برضا وقبول الجميع بدعم وتوجيهات من وزير الداخلية بأهمية تقديم خدمات صحية لجميع منسوبي الوزارة وأمن الدولة وذويهم.

وكشف مستشفى قوى الأمن بالدمام عن آخر إحصائية تخص "الرعاية الصحية المنزلية"، حيث بلغت زيارات العام الماضي 1439هـ (1800) زيارة منزلية تم خلالها تقديم خدمات صحية وعلاجية للمرضى الذين استدعت حالاتهم الصحية علاجهم في منازلهم، وإتاحة الأسرّة للمرضى الذين هم في حاجة للتنويم، مشيراً إلى أن الهدف من الرعاية الصحية المنزلية تحقيق رغبة المريض وذويه في بقاء المريض في المنزل مع المتابعة الدورية تحت إشراف فريق طبي يمتاز بالخبرة، ويتكون من طبيب وأخصائيين (اجتماعي، علاج طبيعي، تغذية، علاج تنفسي) لضمان تقديم خدمات صحية شاملة للمستفيد في المنزل.

وأعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية مؤخراً عن تدشين برنامج الرعاية المنزلية، إيذاناً بانطلاق هذه الخدمة بمدينة الرياض، وقريباً بباقي مناطق المملكة عبر بوابة مستشفيات قوى الأمن والعيادات التخصصية الشاملة لقوى الأمن.

30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
01:45 AM

مستشفى قوى الأمن بالدمام يقدم الرعاية الصحية المنزلية وفق متطلبات رؤية 2030

بتوجيه من وزير الداخلية بأهمية تقديم خدمات صحية لمنسوبي الوزارة وذويهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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يواصل برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية، في إطار خطة عامة تقوم بها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية لتطوير الخدمات المقدمة للمرضى والمستفيدين، تتماشى وفق رؤية القيادة الرشيدة ـ يحفظها الله ـ بضرورة تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين، والارتقاء بها، وتطبيق معايير الجودة لتحقيق أعلى مستويات الأداء، لتحظى برضا وقبول الجميع بدعم وتوجيهات من وزير الداخلية بأهمية تقديم خدمات صحية لجميع منسوبي الوزارة وأمن الدولة وذويهم.

وكشف مستشفى قوى الأمن بالدمام عن آخر إحصائية تخص "الرعاية الصحية المنزلية"، حيث بلغت زيارات العام الماضي 1439هـ (1800) زيارة منزلية تم خلالها تقديم خدمات صحية وعلاجية للمرضى الذين استدعت حالاتهم الصحية علاجهم في منازلهم، وإتاحة الأسرّة للمرضى الذين هم في حاجة للتنويم، مشيراً إلى أن الهدف من الرعاية الصحية المنزلية تحقيق رغبة المريض وذويه في بقاء المريض في المنزل مع المتابعة الدورية تحت إشراف فريق طبي يمتاز بالخبرة، ويتكون من طبيب وأخصائيين (اجتماعي، علاج طبيعي، تغذية، علاج تنفسي) لضمان تقديم خدمات صحية شاملة للمستفيد في المنزل.

وأعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية مؤخراً عن تدشين برنامج الرعاية المنزلية، إيذاناً بانطلاق هذه الخدمة بمدينة الرياض، وقريباً بباقي مناطق المملكة عبر بوابة مستشفيات قوى الأمن والعيادات التخصصية الشاملة لقوى الأمن.

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