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"السبتي" مستشاراً بأمانة مجلس الوزراء ورئيساً لهيئة التقويم.. سيرته وخبراته

عين وزيراً للتعليم العالي وحاصل على وسام الملك عبدالعزيز ومتخصص بعلوم الحاسب

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - صباح اليوم، عدداً من الأوامر الملكية ، كان منها تعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، كما صدر أمر ملكي آخر بتعيين "السبتي" رئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

ويعد الدكتور " السبتي " من الكفاءات الوطنية ، علمياً وإدارياً حيث شغل عدداً من المناصب ويحمل المؤهلات العلمية المتخصصة ، ونتناول سيرته العلمية والعملية وفق التالي :

الدرجات العلمية

الدكتور السبتي حاصل على شهادة الدكتوراه في علوم الحاسب، من جامعة سيراكيوز، الولايات المتحدة الأمريكية، 1419هـ ، شهادة الماجستير في علوم الحاسب، جامعة سيراكيوز، الولايات المتحدة الأمريكية،1415هـ ، أما البكالوريس فهي أيضاً في علوم الحاسب، من جامعة الملك سعود .

الخبرات العملية والعلمية

يمتلك الدكتور السبتي سجلاً زاخراً بالخبرات العملية والعلمية ، وسبق أن عين في المناصب التالية : وزير التعليم العالي، 1436هـ ، نائب وزير التربية والتعليم بمرتبة وزير، 1433هـ ، نائب لوزير التربية والتعليم لتعليم البنين، 1430هـ ، الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، 1427هـ ، عضو لجنة متابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، 1435هـ، عضو مجلس إدارة واحة الأمير سلمان للعلوم، 1433هـ، عضو المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج، 1430هـ، عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، 1430هـ، عضو مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية لمنسوبي وزارة التربية والتعليم (وزارة التعليم حالياً)، 1433هـ ، نائب رئيس مجلس أمناء جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، 1434هـ ، عضو اللجنة الإشرافية للاستراتيجية الوطنية للتحول إلى المجتمع المعرفي، وزارة الاقتصاد والتخطيط، 1434هـ ، عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء لفترتين، 1426هـ ، رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع إعداد إستراتيجية وخطة الموهبة والإبداع، مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، 1427هـ ، عضو اللجنة التوجيهية لبرنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، 1425هـ ، عضو لجنة التعاملات الإلكترونية، وزارة الخدمة المدنية، 1429هـ ، عضو اللجنة التوجيهية لمشروع منظومة الابتكار الوطني، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، 1429هـ ، مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، 1425هـ ، مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لشؤون تقنية المعلومات، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، 1425هـ ، عضو اللجنة الإشرافية لحاضنة تقنية المعلومات والاتصالات، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتفنية، 1428هـ ، عضو لجنة الحكومة الإلكترونية، مجلس التعاون الخليجي، 1426هـ-1427هـ ، رئيس اللجنة التوجيهية بمشروع إعداد الخطة التنفيذية للتعاملات الحكومية الإلكترونية (الحكومة الإلكترونية) في المملكة، برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية، 1426هـ ، رئيس فريق إعداد الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، 1426هـ ، رئيس فريق عمل بلورة الإستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات بمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، جامعة الدول العربية، 1425هـ.

الدورات وورش العمل التدريبية

شارك السبتي في عدد من الدورات وورش العمل كان أهمها : برنامج مجالس الإدارة ذات الكفاءة العالية، جامعة إم إي دي، سويسرا، 1434هـ ، برنامج إدارة الشراكات، والاتحادات الإستراتيجية، جامعة إنسياد، فرنسا، 1429هـ ، ورشة عمل لقيادة التفاوض الناجح، شركة ميكنزي، الرياض، 1429هـ، برنامج التطوير السريع للمديرين التنفيذيين، كلية لندن للأعمال، لندن، 1427هـ، منتدى القادة، دبي، 1425هـ ، إستراتيجيات التنافس للشركات والدول، مايكل بورتر، دبي، 1424هـ.

الجوائز والميداليات

حصل الدكتور خالد السبتي على عدد من الجوائز والميداليات ، منها وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، 1425هـ. لتميزه في تطوير الحركة العلمية والبحث العلمي المميز ، كما حصل على ميدالية جامعة الملك سعود الفضية للتميز في 1428هـ (2007م) ، وجائزة سمو الأمير بندر بن سلطان للتفوق العلمي في الولايات المتحدة الأمريكية في 1995م، وعضوية شرفية في الجمعية الشرفية للطلاب الدوليين في الولايات المتحدة الأمريكية في PHA DETA DELTA، 1994م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السبتي" مستشاراً بأمانة مجلس الوزراء ورئيساً لهيئة التقويم.. سيرته وخبراته
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - صباح اليوم، عدداً من الأوامر الملكية ، كان منها تعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، كما صدر أمر ملكي آخر بتعيين "السبتي" رئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

ويعد الدكتور " السبتي " من الكفاءات الوطنية ، علمياً وإدارياً حيث شغل عدداً من المناصب ويحمل المؤهلات العلمية المتخصصة ، ونتناول سيرته العلمية والعملية وفق التالي :

الدرجات العلمية

الدكتور السبتي حاصل على شهادة الدكتوراه في علوم الحاسب، من جامعة سيراكيوز، الولايات المتحدة الأمريكية، 1419هـ ، شهادة الماجستير في علوم الحاسب، جامعة سيراكيوز، الولايات المتحدة الأمريكية،1415هـ ، أما البكالوريس فهي أيضاً في علوم الحاسب، من جامعة الملك سعود .

الخبرات العملية والعلمية

يمتلك الدكتور السبتي سجلاً زاخراً بالخبرات العملية والعلمية ، وسبق أن عين في المناصب التالية : وزير التعليم العالي، 1436هـ ، نائب وزير التربية والتعليم بمرتبة وزير، 1433هـ ، نائب لوزير التربية والتعليم لتعليم البنين، 1430هـ ، الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، 1427هـ ، عضو لجنة متابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، 1435هـ، عضو مجلس إدارة واحة الأمير سلمان للعلوم، 1433هـ، عضو المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج، 1430هـ، عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، 1430هـ، عضو مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية لمنسوبي وزارة التربية والتعليم (وزارة التعليم حالياً)، 1433هـ ، نائب رئيس مجلس أمناء جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، 1434هـ ، عضو اللجنة الإشرافية للاستراتيجية الوطنية للتحول إلى المجتمع المعرفي، وزارة الاقتصاد والتخطيط، 1434هـ ، عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء لفترتين، 1426هـ ، رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع إعداد إستراتيجية وخطة الموهبة والإبداع، مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، 1427هـ ، عضو اللجنة التوجيهية لبرنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، 1425هـ ، عضو لجنة التعاملات الإلكترونية، وزارة الخدمة المدنية، 1429هـ ، عضو اللجنة التوجيهية لمشروع منظومة الابتكار الوطني، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، 1429هـ ، مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، 1425هـ ، مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لشؤون تقنية المعلومات، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، 1425هـ ، عضو اللجنة الإشرافية لحاضنة تقنية المعلومات والاتصالات، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتفنية، 1428هـ ، عضو لجنة الحكومة الإلكترونية، مجلس التعاون الخليجي، 1426هـ-1427هـ ، رئيس اللجنة التوجيهية بمشروع إعداد الخطة التنفيذية للتعاملات الحكومية الإلكترونية (الحكومة الإلكترونية) في المملكة، برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية، 1426هـ ، رئيس فريق إعداد الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، 1426هـ ، رئيس فريق عمل بلورة الإستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات بمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، جامعة الدول العربية، 1425هـ.

الدورات وورش العمل التدريبية

شارك السبتي في عدد من الدورات وورش العمل كان أهمها : برنامج مجالس الإدارة ذات الكفاءة العالية، جامعة إم إي دي، سويسرا، 1434هـ ، برنامج إدارة الشراكات، والاتحادات الإستراتيجية، جامعة إنسياد، فرنسا، 1429هـ ، ورشة عمل لقيادة التفاوض الناجح، شركة ميكنزي، الرياض، 1429هـ، برنامج التطوير السريع للمديرين التنفيذيين، كلية لندن للأعمال، لندن، 1427هـ، منتدى القادة، دبي، 1425هـ ، إستراتيجيات التنافس للشركات والدول، مايكل بورتر، دبي، 1424هـ.

الجوائز والميداليات

حصل الدكتور خالد السبتي على عدد من الجوائز والميداليات ، منها وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، 1425هـ. لتميزه في تطوير الحركة العلمية والبحث العلمي المميز ، كما حصل على ميدالية جامعة الملك سعود الفضية للتميز في 1428هـ (2007م) ، وجائزة سمو الأمير بندر بن سلطان للتفوق العلمي في الولايات المتحدة الأمريكية في 1995م، وعضوية شرفية في الجمعية الشرفية للطلاب الدوليين في الولايات المتحدة الأمريكية في PHA DETA DELTA، 1994م.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
11:08 AM

"السبتي" مستشاراً بأمانة مجلس الوزراء ورئيساً لهيئة التقويم.. سيرته وخبراته

عين وزيراً للتعليم العالي وحاصل على وسام الملك عبدالعزيز ومتخصص بعلوم الحاسب

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فلاح الجوفان - الرياض
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - صباح اليوم، عدداً من الأوامر الملكية ، كان منها تعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، كما صدر أمر ملكي آخر بتعيين "السبتي" رئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

ويعد الدكتور " السبتي " من الكفاءات الوطنية ، علمياً وإدارياً حيث شغل عدداً من المناصب ويحمل المؤهلات العلمية المتخصصة ، ونتناول سيرته العلمية والعملية وفق التالي :

الدرجات العلمية

الدكتور السبتي حاصل على شهادة الدكتوراه في علوم الحاسب، من جامعة سيراكيوز، الولايات المتحدة الأمريكية، 1419هـ ، شهادة الماجستير في علوم الحاسب، جامعة سيراكيوز، الولايات المتحدة الأمريكية،1415هـ ، أما البكالوريس فهي أيضاً في علوم الحاسب، من جامعة الملك سعود .

الخبرات العملية والعلمية

يمتلك الدكتور السبتي سجلاً زاخراً بالخبرات العملية والعلمية ، وسبق أن عين في المناصب التالية : وزير التعليم العالي، 1436هـ ، نائب وزير التربية والتعليم بمرتبة وزير، 1433هـ ، نائب لوزير التربية والتعليم لتعليم البنين، 1430هـ ، الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، 1427هـ ، عضو لجنة متابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، 1435هـ، عضو مجلس إدارة واحة الأمير سلمان للعلوم، 1433هـ، عضو المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج، 1430هـ، عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، 1430هـ، عضو مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية لمنسوبي وزارة التربية والتعليم (وزارة التعليم حالياً)، 1433هـ ، نائب رئيس مجلس أمناء جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، 1434هـ ، عضو اللجنة الإشرافية للاستراتيجية الوطنية للتحول إلى المجتمع المعرفي، وزارة الاقتصاد والتخطيط، 1434هـ ، عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء لفترتين، 1426هـ ، رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع إعداد إستراتيجية وخطة الموهبة والإبداع، مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، 1427هـ ، عضو اللجنة التوجيهية لبرنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، 1425هـ ، عضو لجنة التعاملات الإلكترونية، وزارة الخدمة المدنية، 1429هـ ، عضو اللجنة التوجيهية لمشروع منظومة الابتكار الوطني، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، 1429هـ ، مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، 1425هـ ، مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لشؤون تقنية المعلومات، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، 1425هـ ، عضو اللجنة الإشرافية لحاضنة تقنية المعلومات والاتصالات، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتفنية، 1428هـ ، عضو لجنة الحكومة الإلكترونية، مجلس التعاون الخليجي، 1426هـ-1427هـ ، رئيس اللجنة التوجيهية بمشروع إعداد الخطة التنفيذية للتعاملات الحكومية الإلكترونية (الحكومة الإلكترونية) في المملكة، برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية، 1426هـ ، رئيس فريق إعداد الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، 1426هـ ، رئيس فريق عمل بلورة الإستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات بمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، جامعة الدول العربية، 1425هـ.

الدورات وورش العمل التدريبية

شارك السبتي في عدد من الدورات وورش العمل كان أهمها : برنامج مجالس الإدارة ذات الكفاءة العالية، جامعة إم إي دي، سويسرا، 1434هـ ، برنامج إدارة الشراكات، والاتحادات الإستراتيجية، جامعة إنسياد، فرنسا، 1429هـ ، ورشة عمل لقيادة التفاوض الناجح، شركة ميكنزي، الرياض، 1429هـ، برنامج التطوير السريع للمديرين التنفيذيين، كلية لندن للأعمال، لندن، 1427هـ، منتدى القادة، دبي، 1425هـ ، إستراتيجيات التنافس للشركات والدول، مايكل بورتر، دبي، 1424هـ.

الجوائز والميداليات

حصل الدكتور خالد السبتي على عدد من الجوائز والميداليات ، منها وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، 1425هـ. لتميزه في تطوير الحركة العلمية والبحث العلمي المميز ، كما حصل على ميدالية جامعة الملك سعود الفضية للتميز في 1428هـ (2007م) ، وجائزة سمو الأمير بندر بن سلطان للتفوق العلمي في الولايات المتحدة الأمريكية في 1995م، وعضوية شرفية في الجمعية الشرفية للطلاب الدوليين في الولايات المتحدة الأمريكية في PHA DETA DELTA، 1994م.

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