النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"في قبضة الأمن".. مخالفون نشروا الشائعات وحاولوا إثارة الرأي العام

بينهم مقيمون انتحلوا صفة ممارس صحي وادعوا توفير لقاح لكورونا

يواصل الحساب الرسمي للأمن العام بث مقاطع فيديو باسم "في قبضة رجال الأمن"؛ وذلك بعد أن تم القبض على المتورطين في عدد من المخالفات بمناطق السعودية؛ إذ تورطوا في مخالفة الأنظمة والقرارات، وقاموا بنشر الشائعات في محاولة لإثارة الرأي العام، وبث الهلع بين الناس، ولمخالفتهم الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، بث "الأمن العام" اليوم الأحد عددًا من مقاطع الفيديو التي قادت للقبض على أشخاص؛ ارتكبوا جرائم ومخالفات، منهم مقيم تم القبض عليه في منطقة بريدة؛ يظهر بفيديو وهو يقوم بتلويث عبوات لمواد غذائية داخل أحد المتاجر. كما تم القبض على مواطن في محافظة الرس؛ ينشر ويروج شائعات وادعاءات عن حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وألقى رجال الأمن بمنطقة الرياض القبض على مقيمين ينتحلون صفة ممارس صحي، ويدعون توفير لقاح لفيروس كورونا. كما تم القبض على مواطنَيْن في منطقة الرياض؛ ارتكبا جرائم سطو عدة على منازل بأحد أحياء الرياض، وقاما بسرقة أموال ومجوهرات وأجهزة إلكترونية.

وفي منطقة الرياض أيضًا تم القبض على وافدين يوثقون شرائح الاتصالات بأسماء مواطنين ومقيمين عبر بصمات وهويات مسروقة. فيما تم القبض على مجموعة من الشباب يتجولون بدراجات نارية في أحد الطرق العامة في محافظة بحرة خلال وقت منع التجول.

وتم القبض على قائد مركبة؛ عكس السير؛ وتسبب في دهس مقيم بأحد الطرق العامة بحفر الباطن. فيما تم القبض على مجموعة من الأشخاص بمنطقة القصيم؛ يقومون بمخالفة أمر منع التجول، والتباهي بذلك، ونشره. كما تم القبض على أشخاص عدة بمنطقة الجوف؛ يخالفون أمر منع التجول متباهين بذلك من خلال تصويرهم مخالفاتهم ونشرها.

الأمن العام منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"في قبضة الأمن".. مخالفون نشروا الشائعات وحاولوا إثارة الرأي العام
سبق

يواصل الحساب الرسمي للأمن العام بث مقاطع فيديو باسم "في قبضة رجال الأمن"؛ وذلك بعد أن تم القبض على المتورطين في عدد من المخالفات بمناطق السعودية؛ إذ تورطوا في مخالفة الأنظمة والقرارات، وقاموا بنشر الشائعات في محاولة لإثارة الرأي العام، وبث الهلع بين الناس، ولمخالفتهم الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، بث "الأمن العام" اليوم الأحد عددًا من مقاطع الفيديو التي قادت للقبض على أشخاص؛ ارتكبوا جرائم ومخالفات، منهم مقيم تم القبض عليه في منطقة بريدة؛ يظهر بفيديو وهو يقوم بتلويث عبوات لمواد غذائية داخل أحد المتاجر. كما تم القبض على مواطن في محافظة الرس؛ ينشر ويروج شائعات وادعاءات عن حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وألقى رجال الأمن بمنطقة الرياض القبض على مقيمين ينتحلون صفة ممارس صحي، ويدعون توفير لقاح لفيروس كورونا. كما تم القبض على مواطنَيْن في منطقة الرياض؛ ارتكبا جرائم سطو عدة على منازل بأحد أحياء الرياض، وقاما بسرقة أموال ومجوهرات وأجهزة إلكترونية.

وفي منطقة الرياض أيضًا تم القبض على وافدين يوثقون شرائح الاتصالات بأسماء مواطنين ومقيمين عبر بصمات وهويات مسروقة. فيما تم القبض على مجموعة من الشباب يتجولون بدراجات نارية في أحد الطرق العامة في محافظة بحرة خلال وقت منع التجول.

وتم القبض على قائد مركبة؛ عكس السير؛ وتسبب في دهس مقيم بأحد الطرق العامة بحفر الباطن. فيما تم القبض على مجموعة من الأشخاص بمنطقة القصيم؛ يقومون بمخالفة أمر منع التجول، والتباهي بذلك، ونشره. كما تم القبض على أشخاص عدة بمنطقة الجوف؛ يخالفون أمر منع التجول متباهين بذلك من خلال تصويرهم مخالفاتهم ونشرها.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
10:33 PM
اخر تعديل
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
12:32 AM

"في قبضة الأمن".. مخالفون نشروا الشائعات وحاولوا إثارة الرأي العام

بينهم مقيمون انتحلوا صفة ممارس صحي وادعوا توفير لقاح لكورونا

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
8
16,924

يواصل الحساب الرسمي للأمن العام بث مقاطع فيديو باسم "في قبضة رجال الأمن"؛ وذلك بعد أن تم القبض على المتورطين في عدد من المخالفات بمناطق السعودية؛ إذ تورطوا في مخالفة الأنظمة والقرارات، وقاموا بنشر الشائعات في محاولة لإثارة الرأي العام، وبث الهلع بين الناس، ولمخالفتهم الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، بث "الأمن العام" اليوم الأحد عددًا من مقاطع الفيديو التي قادت للقبض على أشخاص؛ ارتكبوا جرائم ومخالفات، منهم مقيم تم القبض عليه في منطقة بريدة؛ يظهر بفيديو وهو يقوم بتلويث عبوات لمواد غذائية داخل أحد المتاجر. كما تم القبض على مواطن في محافظة الرس؛ ينشر ويروج شائعات وادعاءات عن حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وألقى رجال الأمن بمنطقة الرياض القبض على مقيمين ينتحلون صفة ممارس صحي، ويدعون توفير لقاح لفيروس كورونا. كما تم القبض على مواطنَيْن في منطقة الرياض؛ ارتكبا جرائم سطو عدة على منازل بأحد أحياء الرياض، وقاما بسرقة أموال ومجوهرات وأجهزة إلكترونية.

وفي منطقة الرياض أيضًا تم القبض على وافدين يوثقون شرائح الاتصالات بأسماء مواطنين ومقيمين عبر بصمات وهويات مسروقة. فيما تم القبض على مجموعة من الشباب يتجولون بدراجات نارية في أحد الطرق العامة في محافظة بحرة خلال وقت منع التجول.

وتم القبض على قائد مركبة؛ عكس السير؛ وتسبب في دهس مقيم بأحد الطرق العامة بحفر الباطن. فيما تم القبض على مجموعة من الأشخاص بمنطقة القصيم؛ يقومون بمخالفة أمر منع التجول، والتباهي بذلك، ونشره. كما تم القبض على أشخاص عدة بمنطقة الجوف؛ يخالفون أمر منع التجول متباهين بذلك من خلال تصويرهم مخالفاتهم ونشرها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,576
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,167
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,626
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,654

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة