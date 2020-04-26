"في قبضة الأمن".. مخالفون نشروا الشائعات وحاولوا إثارة الرأي العام

بينهم مقيمون انتحلوا صفة ممارس صحي وادعوا توفير لقاح لكورونا

يواصل الحساب الرسمي للأمن العام بث مقاطع فيديو باسم "في قبضة رجال الأمن"؛ وذلك بعد أن تم القبض على المتورطين في عدد من المخالفات بمناطق السعودية؛ إذ تورطوا في مخالفة الأنظمة والقرارات، وقاموا بنشر الشائعات في محاولة لإثارة الرأي العام، وبث الهلع بين الناس، ولمخالفتهم الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، بث "الأمن العام" اليوم الأحد عددًا من مقاطع الفيديو التي قادت للقبض على أشخاص؛ ارتكبوا جرائم ومخالفات، منهم مقيم تم القبض عليه في منطقة بريدة؛ يظهر بفيديو وهو يقوم بتلويث عبوات لمواد غذائية داخل أحد المتاجر. كما تم القبض على مواطن في محافظة الرس؛ ينشر ويروج شائعات وادعاءات عن حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وألقى رجال الأمن بمنطقة الرياض القبض على مقيمين ينتحلون صفة ممارس صحي، ويدعون توفير لقاح لفيروس كورونا. كما تم القبض على مواطنَيْن في منطقة الرياض؛ ارتكبا جرائم سطو عدة على منازل بأحد أحياء الرياض، وقاما بسرقة أموال ومجوهرات وأجهزة إلكترونية.

وفي منطقة الرياض أيضًا تم القبض على وافدين يوثقون شرائح الاتصالات بأسماء مواطنين ومقيمين عبر بصمات وهويات مسروقة. فيما تم القبض على مجموعة من الشباب يتجولون بدراجات نارية في أحد الطرق العامة في محافظة بحرة خلال وقت منع التجول.

وتم القبض على قائد مركبة؛ عكس السير؛ وتسبب في دهس مقيم بأحد الطرق العامة بحفر الباطن. فيما تم القبض على مجموعة من الأشخاص بمنطقة القصيم؛ يقومون بمخالفة أمر منع التجول، والتباهي بذلك، ونشره. كما تم القبض على أشخاص عدة بمنطقة الجوف؛ يخالفون أمر منع التجول متباهين بذلك من خلال تصويرهم مخالفاتهم ونشرها.