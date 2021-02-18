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"فيسبوك" يضرب عرض الحائط بإجراءات أسترالية تلزمه بدفع ضرائب ..ماذا فعل؟

"فريدنبرغ" شدد على تصميم الحكومة إرغام الشركة لقوانينها

حجبت شركة فيسبوك مضامين إخبارية كثيرة في أستراليا، اليوم (الخميس)؛ رداً على مشروع قانون يفرض على الشبكة الاجتماعية دفع أموال للوسائل الإعلامية مقابل مضامينها، في خطوة وصفتها الحكومة الأسترالية بأنها "استبدادية".

وتعذر على مستخدمي "فيسبوك" صباح اليوم في أستراليا الاطلاع على الروابط الإخبارية المنشورة من وسائل إعلام محلية أو دولية، كما بات متعذراً على المستخدمين في الخارج الاطلاع على منشورات الإعلام الأسترالي عبر الشبكة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر وزير المال الأسترالي جوش فريدنبرغ، أن "خطوة فيسبوك غير مجدية واستبدادية وتضر بسمعته في أستراليا".

وشدد "فريدنبرغ" على أن حكومته تبقى مصممة بشدة على تنفيذ مشروع القانون الرامي إلى إرغام المنصات الإلكترونية على دفع مبالغ مالية للوسائل الإعلامية، لدى الاستعانة بمحتوياتها.

وقد أقر مجلس النواب الأسترالي مشروع القانون الأسبوع الماضي، وهو يخضع حالياً للمناقشة في مجلس الشيوخ.

وتوقف العمل اليوم على صفحات رسمية عدة عبر "فيسبوك" في البلاد، بينها تلك التابعة لهيئات الطوارئ، التي تخطر السكان بخطر الحرائق أو الأعاصير أو الوضع الوبائي.

شركة فيسبوك أستراليا

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"فيسبوك" يضرب عرض الحائط بإجراءات أسترالية تلزمه بدفع ضرائب ..ماذا فعل؟
سبق

حجبت شركة فيسبوك مضامين إخبارية كثيرة في أستراليا، اليوم (الخميس)؛ رداً على مشروع قانون يفرض على الشبكة الاجتماعية دفع أموال للوسائل الإعلامية مقابل مضامينها، في خطوة وصفتها الحكومة الأسترالية بأنها "استبدادية".

وتعذر على مستخدمي "فيسبوك" صباح اليوم في أستراليا الاطلاع على الروابط الإخبارية المنشورة من وسائل إعلام محلية أو دولية، كما بات متعذراً على المستخدمين في الخارج الاطلاع على منشورات الإعلام الأسترالي عبر الشبكة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر وزير المال الأسترالي جوش فريدنبرغ، أن "خطوة فيسبوك غير مجدية واستبدادية وتضر بسمعته في أستراليا".

وشدد "فريدنبرغ" على أن حكومته تبقى مصممة بشدة على تنفيذ مشروع القانون الرامي إلى إرغام المنصات الإلكترونية على دفع مبالغ مالية للوسائل الإعلامية، لدى الاستعانة بمحتوياتها.

وقد أقر مجلس النواب الأسترالي مشروع القانون الأسبوع الماضي، وهو يخضع حالياً للمناقشة في مجلس الشيوخ.

وتوقف العمل اليوم على صفحات رسمية عدة عبر "فيسبوك" في البلاد، بينها تلك التابعة لهيئات الطوارئ، التي تخطر السكان بخطر الحرائق أو الأعاصير أو الوضع الوبائي.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
03:03 PM

"فيسبوك" يضرب عرض الحائط بإجراءات أسترالية تلزمه بدفع ضرائب ..ماذا فعل؟

"فريدنبرغ" شدد على تصميم الحكومة إرغام الشركة لقوانينها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حجبت شركة فيسبوك مضامين إخبارية كثيرة في أستراليا، اليوم (الخميس)؛ رداً على مشروع قانون يفرض على الشبكة الاجتماعية دفع أموال للوسائل الإعلامية مقابل مضامينها، في خطوة وصفتها الحكومة الأسترالية بأنها "استبدادية".

وتعذر على مستخدمي "فيسبوك" صباح اليوم في أستراليا الاطلاع على الروابط الإخبارية المنشورة من وسائل إعلام محلية أو دولية، كما بات متعذراً على المستخدمين في الخارج الاطلاع على منشورات الإعلام الأسترالي عبر الشبكة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر وزير المال الأسترالي جوش فريدنبرغ، أن "خطوة فيسبوك غير مجدية واستبدادية وتضر بسمعته في أستراليا".

وشدد "فريدنبرغ" على أن حكومته تبقى مصممة بشدة على تنفيذ مشروع القانون الرامي إلى إرغام المنصات الإلكترونية على دفع مبالغ مالية للوسائل الإعلامية، لدى الاستعانة بمحتوياتها.

وقد أقر مجلس النواب الأسترالي مشروع القانون الأسبوع الماضي، وهو يخضع حالياً للمناقشة في مجلس الشيوخ.

وتوقف العمل اليوم على صفحات رسمية عدة عبر "فيسبوك" في البلاد، بينها تلك التابعة لهيئات الطوارئ، التي تخطر السكان بخطر الحرائق أو الأعاصير أو الوضع الوبائي.

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