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"تميز" تنظم ورشة "معايير التقويم والتميز والاعتماد المدرسي"

﻿بمشاركة نحو 100 من ذوي الخبرة

نظمت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز"، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "معايير التقويم والتميز المدرسي ومعايير الاعتماد المدرسي"، بمبنى الندى بالرياض.

وتضمنت الورشة، بمشاركة نحو 100 مشارك من ذوي الخبرة: معلمين، ومديري مدارس، ومشرفين تربويين، وأولياء أمور؛ عددًا من المحاور؛ منها: معايير أداء المدارس في الإدارة المدرسية، والتعليم والتعلم، ونواتج التعلم، والبيئة المدرسية.

وتأتي أهمية الورشة في إطار مشاركة أصحاب المصلحة والشركاء في جهود مركز "تميز"؛ لضمان الجودة في أداء مدارس التعليم العام.

كما تهدف إلى مشاركة ذوي الخبرة من الميدان التعليمي في إبداء الرأي حول معايير ومؤشرات التقويم والتميز المدرسي ومعايير الاعتماد المدرسي.

يذكر أن "تميز" هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين أساليب التقويم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام بتعزيز قدرة نظام التعليم على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تميز" تنظم ورشة "معايير التقويم والتميز والاعتماد المدرسي"
سبق

نظمت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز"، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "معايير التقويم والتميز المدرسي ومعايير الاعتماد المدرسي"، بمبنى الندى بالرياض.

وتضمنت الورشة، بمشاركة نحو 100 مشارك من ذوي الخبرة: معلمين، ومديري مدارس، ومشرفين تربويين، وأولياء أمور؛ عددًا من المحاور؛ منها: معايير أداء المدارس في الإدارة المدرسية، والتعليم والتعلم، ونواتج التعلم، والبيئة المدرسية.

وتأتي أهمية الورشة في إطار مشاركة أصحاب المصلحة والشركاء في جهود مركز "تميز"؛ لضمان الجودة في أداء مدارس التعليم العام.

كما تهدف إلى مشاركة ذوي الخبرة من الميدان التعليمي في إبداء الرأي حول معايير ومؤشرات التقويم والتميز المدرسي ومعايير الاعتماد المدرسي.

يذكر أن "تميز" هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين أساليب التقويم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام بتعزيز قدرة نظام التعليم على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
08:09 PM

"تميز" تنظم ورشة "معايير التقويم والتميز والاعتماد المدرسي"

﻿بمشاركة نحو 100 من ذوي الخبرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز"، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "معايير التقويم والتميز المدرسي ومعايير الاعتماد المدرسي"، بمبنى الندى بالرياض.

وتضمنت الورشة، بمشاركة نحو 100 مشارك من ذوي الخبرة: معلمين، ومديري مدارس، ومشرفين تربويين، وأولياء أمور؛ عددًا من المحاور؛ منها: معايير أداء المدارس في الإدارة المدرسية، والتعليم والتعلم، ونواتج التعلم، والبيئة المدرسية.

وتأتي أهمية الورشة في إطار مشاركة أصحاب المصلحة والشركاء في جهود مركز "تميز"؛ لضمان الجودة في أداء مدارس التعليم العام.

كما تهدف إلى مشاركة ذوي الخبرة من الميدان التعليمي في إبداء الرأي حول معايير ومؤشرات التقويم والتميز المدرسي ومعايير الاعتماد المدرسي.

يذكر أن "تميز" هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين أساليب التقويم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام بتعزيز قدرة نظام التعليم على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

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