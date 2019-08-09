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شاهد .. "سبق" ترصد جهود "أمن الباحة" في ضبط حركة الحجاج غير النظامية

قامت بوضع نقاط أمنية منتشرة في الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة

وضعت شرطة منطقة الباحة والأجهزة الأمنية نقاط فرز ومنع على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة؛ وذلك لضبط حركة الحجاج غير النظامية، ومنع وصولهم إلى مكة المكرمة.

ووقفت "سبق" ميدانيًّا بإحدى النقاط الأمنية في شبرقة، ورصدت جهود دوريات الأمن في الباحة، ووجودهم على مدار 24 ساعة لمنع تسرب أي مخالفين، أو من لا يحملون تصريح حج، ويتم إعادتهم من طريقهم.

وتقوم دوريات الأمن في النقطة، بمتابعة وإشراف من مدير الإدارة المكلف العقيد علي سعيد الغامدي، بتسهيل تدفق خدمات الحجاج إلى بيت الله بكل يُسر وسهولة، والتأكد من صحة التصاريح النظامية، وضبط الحملات الوهمية، إضافة إلى مَن يقومون بنقل الحجاج المخالفين.

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شاهد .. "سبق" ترصد جهود "أمن الباحة" في ضبط حركة الحجاج غير النظامية
سبق

وضعت شرطة منطقة الباحة والأجهزة الأمنية نقاط فرز ومنع على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة؛ وذلك لضبط حركة الحجاج غير النظامية، ومنع وصولهم إلى مكة المكرمة.

ووقفت "سبق" ميدانيًّا بإحدى النقاط الأمنية في شبرقة، ورصدت جهود دوريات الأمن في الباحة، ووجودهم على مدار 24 ساعة لمنع تسرب أي مخالفين، أو من لا يحملون تصريح حج، ويتم إعادتهم من طريقهم.

وتقوم دوريات الأمن في النقطة، بمتابعة وإشراف من مدير الإدارة المكلف العقيد علي سعيد الغامدي، بتسهيل تدفق خدمات الحجاج إلى بيت الله بكل يُسر وسهولة، والتأكد من صحة التصاريح النظامية، وضبط الحملات الوهمية، إضافة إلى مَن يقومون بنقل الحجاج المخالفين.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
10:14 PM

شاهد .. "سبق" ترصد جهود "أمن الباحة" في ضبط حركة الحجاج غير النظامية

قامت بوضع نقاط أمنية منتشرة في الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة

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أحمد العبدالله - الباحة
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1,005

وضعت شرطة منطقة الباحة والأجهزة الأمنية نقاط فرز ومنع على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة؛ وذلك لضبط حركة الحجاج غير النظامية، ومنع وصولهم إلى مكة المكرمة.

ووقفت "سبق" ميدانيًّا بإحدى النقاط الأمنية في شبرقة، ورصدت جهود دوريات الأمن في الباحة، ووجودهم على مدار 24 ساعة لمنع تسرب أي مخالفين، أو من لا يحملون تصريح حج، ويتم إعادتهم من طريقهم.

وتقوم دوريات الأمن في النقطة، بمتابعة وإشراف من مدير الإدارة المكلف العقيد علي سعيد الغامدي، بتسهيل تدفق خدمات الحجاج إلى بيت الله بكل يُسر وسهولة، والتأكد من صحة التصاريح النظامية، وضبط الحملات الوهمية، إضافة إلى مَن يقومون بنقل الحجاج المخالفين.

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