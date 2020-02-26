"مدني القنفذة" ينظم دورات على كود البناء السعودي للحماية من الحريق

لتدريب منسوبيه على حماية الأرواح والممتلكات ودعم أعمال التوعية

نفّذت إدارة الدفاع المدني بالقنفذة مجموعة من الدورات لمنسوبيها على كود البناء السعودي للحماية من الحريق SBC801، بحضور مدير الإدارة العقيد فهد النفيعي، ورؤساء ومدراء الشعب والأقسام؛ من أجل تدريب مفتشي السلامة على أنظمة كود البناء السعودي، وتطبيقه على أرض الواقع.

وكانت أولى المحاضرات التدريبية قد انطلقت بمحاضرة لمدير شعبة السلامة، المقدم المهندس سليمان بن علي السميري، هدف من خلالها إلى تعزيز مفهوم السلامة، مع وجود ورق عمل تخصصية في هذا المجال، ناقشت العديد من الموضوعات ذات العلاقة بسلامة الأرواح والممتلكات.

وشهدت المحاضرة عددًا من الجلسات التدريبية بها حراك علمي في مجال الوقاية، وكذلك تطبيقات كود البناء السعودي. كما شهدت الجلسات التدريبية مناقشة هندسة إجراءات أعمال السلامة بما يعزز حماية الأرواح والممتلكات، ودعم أعمال التوعية وفق المستجدات والتطورات الاقتصادية.

