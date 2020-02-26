النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدني القنفذة" ينظم دورات على كود البناء السعودي للحماية من الحريق

لتدريب منسوبيه على حماية الأرواح والممتلكات ودعم أعمال التوعية

نفّذت إدارة الدفاع المدني بالقنفذة مجموعة من الدورات لمنسوبيها على كود البناء السعودي للحماية من الحريق SBC801، بحضور مدير الإدارة العقيد فهد النفيعي، ورؤساء ومدراء الشعب والأقسام؛ من أجل تدريب مفتشي السلامة على أنظمة كود البناء السعودي، وتطبيقه على أرض الواقع.

وكانت أولى المحاضرات التدريبية قد انطلقت بمحاضرة لمدير شعبة السلامة، المقدم المهندس سليمان بن علي السميري، هدف من خلالها إلى تعزيز مفهوم السلامة، مع وجود ورق عمل تخصصية في هذا المجال، ناقشت العديد من الموضوعات ذات العلاقة بسلامة الأرواح والممتلكات.

وشهدت المحاضرة عددًا من الجلسات التدريبية بها حراك علمي في مجال الوقاية، وكذلك تطبيقات كود البناء السعودي. كما شهدت الجلسات التدريبية مناقشة هندسة إجراءات أعمال السلامة بما يعزز حماية الأرواح والممتلكات، ودعم أعمال التوعية وفق المستجدات والتطورات الاقتصادية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"مدني القنفذة" ينظم دورات على كود البناء السعودي للحماية من الحريق
سبق

نفّذت إدارة الدفاع المدني بالقنفذة مجموعة من الدورات لمنسوبيها على كود البناء السعودي للحماية من الحريق SBC801، بحضور مدير الإدارة العقيد فهد النفيعي، ورؤساء ومدراء الشعب والأقسام؛ من أجل تدريب مفتشي السلامة على أنظمة كود البناء السعودي، وتطبيقه على أرض الواقع.

وكانت أولى المحاضرات التدريبية قد انطلقت بمحاضرة لمدير شعبة السلامة، المقدم المهندس سليمان بن علي السميري، هدف من خلالها إلى تعزيز مفهوم السلامة، مع وجود ورق عمل تخصصية في هذا المجال، ناقشت العديد من الموضوعات ذات العلاقة بسلامة الأرواح والممتلكات.

وشهدت المحاضرة عددًا من الجلسات التدريبية بها حراك علمي في مجال الوقاية، وكذلك تطبيقات كود البناء السعودي. كما شهدت الجلسات التدريبية مناقشة هندسة إجراءات أعمال السلامة بما يعزز حماية الأرواح والممتلكات، ودعم أعمال التوعية وفق المستجدات والتطورات الاقتصادية.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
09:31 PM

"مدني القنفذة" ينظم دورات على كود البناء السعودي للحماية من الحريق

لتدريب منسوبيه على حماية الأرواح والممتلكات ودعم أعمال التوعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
0
149

نفّذت إدارة الدفاع المدني بالقنفذة مجموعة من الدورات لمنسوبيها على كود البناء السعودي للحماية من الحريق SBC801، بحضور مدير الإدارة العقيد فهد النفيعي، ورؤساء ومدراء الشعب والأقسام؛ من أجل تدريب مفتشي السلامة على أنظمة كود البناء السعودي، وتطبيقه على أرض الواقع.

وكانت أولى المحاضرات التدريبية قد انطلقت بمحاضرة لمدير شعبة السلامة، المقدم المهندس سليمان بن علي السميري، هدف من خلالها إلى تعزيز مفهوم السلامة، مع وجود ورق عمل تخصصية في هذا المجال، ناقشت العديد من الموضوعات ذات العلاقة بسلامة الأرواح والممتلكات.

وشهدت المحاضرة عددًا من الجلسات التدريبية بها حراك علمي في مجال الوقاية، وكذلك تطبيقات كود البناء السعودي. كما شهدت الجلسات التدريبية مناقشة هندسة إجراءات أعمال السلامة بما يعزز حماية الأرواح والممتلكات، ودعم أعمال التوعية وفق المستجدات والتطورات الاقتصادية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,832
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,340
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,688
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,968

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة