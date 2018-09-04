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5 مباريات في انطلاقة الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

حيث يستضيف نادي الخليج على ملعبه نظيره المجزل، ويحل فريق أبها ضيفًا على هجر بملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ويستضيف فريق ضمك على ملعبه نظيره الجيل، ويلاقي الطائي فريق العين على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل، أما فريق الكوكب فيستضيف فريق العدالة على ملعب نادي الشعلة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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5 مباريات في انطلاقة الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
سبق

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

حيث يستضيف نادي الخليج على ملعبه نظيره المجزل، ويحل فريق أبها ضيفًا على هجر بملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ويستضيف فريق ضمك على ملعبه نظيره الجيل، ويلاقي الطائي فريق العين على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل، أما فريق الكوكب فيستضيف فريق العدالة على ملعب نادي الشعلة.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
01:44 AM

5 مباريات في انطلاقة الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

حيث يستضيف نادي الخليج على ملعبه نظيره المجزل، ويحل فريق أبها ضيفًا على هجر بملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ويستضيف فريق ضمك على ملعبه نظيره الجيل، ويلاقي الطائي فريق العين على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل، أما فريق الكوكب فيستضيف فريق العدالة على ملعب نادي الشعلة.

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