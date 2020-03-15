وأضاف بأنه سوف يتم إبلاغ المتقدمين بالآلية البديلة لاحقًا لإنهاء إجراءات القبول، مشيرًا إلى أنه سيتم استبعاد مَن يخالف أي شرط من شروط القبول، أو مَن لا يلتزم بالآلية البديلة.

تعليق استقبال المتقدمين لوظائف حرس الحدود والأمن البيئي لإجراء المقابلة الشخصية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-15 أعلن حرس الحدود السعودي تعليق استقبال المتقدمين لوظائف حرس الحدود والقوات الخاصة للأمن البيئي لإجراء المقابلة الشخصية. وأضاف بأنه سوف يتم إبلاغ المتقدمين بالآلية البديلة لاحقًا لإنهاء إجراءات القبول، مشيرًا إلى أنه سيتم استبعاد مَن يخالف أي شرط من شروط القبول، أو مَن لا يلتزم بالآلية البديلة.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 12:04 AM

تعليق استقبال المتقدمين لوظائف حرس الحدود والأمن البيئي لإجراء المقابلة الشخصية يتم إبلاغ المتقدمين بالآلية البديلة لاحقًا لإنهاء إجراءات القبول





A A A





28 مشاركة

أعلن حرس الحدود السعودي تعليق استقبال المتقدمين لوظائف حرس الحدود والقوات الخاصة للأمن البيئي لإجراء المقابلة الشخصية.

وأضاف بأنه سوف يتم إبلاغ المتقدمين بالآلية البديلة لاحقًا لإنهاء إجراءات القبول، مشيرًا إلى أنه سيتم استبعاد مَن يخالف أي شرط من شروط القبول، أو مَن لا يلتزم بالآلية البديلة.