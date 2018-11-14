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إدارة مدني مكة تحذِّر المتنزهين من مجاري الأودية والسيول أثناء إجازة نهاية الأسبوع

أهابت بالجميع إلى الأخذ بوسائل وتعليمات السلامة ومراقبة الأطفال

أهابت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بالجميع إلى الأخذ بوسائل وتعليمات السلامة أثناء الاستمتاع بإجازة نهاية الأسبوع، ولاسيما أنه قد يصادف وجود حالات ماطرة.

وتفصيلاً، شدد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، على من ينوي التوجه إلى المناطق البرية باختيار الأماكن المناسبة للتنزه بعيدًا عن المخاطر ومجاري الأودية والسيول، والبُعد عن المستنقعات وتجمعات المياه بالأودية والسيول، وكذلك العقوم الترابية والسدود، ومراقبة الأطفال بشكل مستمر.. متمنيًا السلامة للجميع.

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إدارة مدني مكة تحذِّر المتنزهين من مجاري الأودية والسيول أثناء إجازة نهاية الأسبوع
سبق

أهابت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بالجميع إلى الأخذ بوسائل وتعليمات السلامة أثناء الاستمتاع بإجازة نهاية الأسبوع، ولاسيما أنه قد يصادف وجود حالات ماطرة.

وتفصيلاً، شدد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، على من ينوي التوجه إلى المناطق البرية باختيار الأماكن المناسبة للتنزه بعيدًا عن المخاطر ومجاري الأودية والسيول، والبُعد عن المستنقعات وتجمعات المياه بالأودية والسيول، وكذلك العقوم الترابية والسدود، ومراقبة الأطفال بشكل مستمر.. متمنيًا السلامة للجميع.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
09:35 PM

إدارة مدني مكة تحذِّر المتنزهين من مجاري الأودية والسيول أثناء إجازة نهاية الأسبوع

أهابت بالجميع إلى الأخذ بوسائل وتعليمات السلامة ومراقبة الأطفال

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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2,250

أهابت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بالجميع إلى الأخذ بوسائل وتعليمات السلامة أثناء الاستمتاع بإجازة نهاية الأسبوع، ولاسيما أنه قد يصادف وجود حالات ماطرة.

وتفصيلاً، شدد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، على من ينوي التوجه إلى المناطق البرية باختيار الأماكن المناسبة للتنزه بعيدًا عن المخاطر ومجاري الأودية والسيول، والبُعد عن المستنقعات وتجمعات المياه بالأودية والسيول، وكذلك العقوم الترابية والسدود، ومراقبة الأطفال بشكل مستمر.. متمنيًا السلامة للجميع.

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