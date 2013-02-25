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"حساب المواطن": تحديث البيانات يكون خلال 15 يومًا

عبر البوابة الإلكترونية.. في حالة حدوث أي تغيير بها

ذكر برنامج حساب المواطن، أن 15 يومًا هي الفترة المحددة لتعديل البيانات المضافة على برنامج حساب المواطن عند حدوث أي تغيير.

وقال البرنامج اليوم: لضمان استمرارية دعم حساب المواطن للمسجلين والقائمين الحاليين؛ يجب عليك تحديث بياناتك المدخلة مسبقًا عند حدوث أي تغيير بها؛ وذلك خلال 15 يومًا عن طريق البوابة الإلكترونية.

وأضاف: في حالة عدم حدوث أي تغيير، لا يلزم إجراء أي تحديث.

حساب المواطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حساب المواطن": تحديث البيانات يكون خلال 15 يومًا
سبق

ذكر برنامج حساب المواطن، أن 15 يومًا هي الفترة المحددة لتعديل البيانات المضافة على برنامج حساب المواطن عند حدوث أي تغيير.

وقال البرنامج اليوم: لضمان استمرارية دعم حساب المواطن للمسجلين والقائمين الحاليين؛ يجب عليك تحديث بياناتك المدخلة مسبقًا عند حدوث أي تغيير بها؛ وذلك خلال 15 يومًا عن طريق البوابة الإلكترونية.

وأضاف: في حالة عدم حدوث أي تغيير، لا يلزم إجراء أي تحديث.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
01:42 PM

"حساب المواطن": تحديث البيانات يكون خلال 15 يومًا

عبر البوابة الإلكترونية.. في حالة حدوث أي تغيير بها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,429

ذكر برنامج حساب المواطن، أن 15 يومًا هي الفترة المحددة لتعديل البيانات المضافة على برنامج حساب المواطن عند حدوث أي تغيير.

وقال البرنامج اليوم: لضمان استمرارية دعم حساب المواطن للمسجلين والقائمين الحاليين؛ يجب عليك تحديث بياناتك المدخلة مسبقًا عند حدوث أي تغيير بها؛ وذلك خلال 15 يومًا عن طريق البوابة الإلكترونية.

وأضاف: في حالة عدم حدوث أي تغيير، لا يلزم إجراء أي تحديث.

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