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وكيل إدارة الطوائف والأديان بكمبوديا يثني على برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين

على هامش توزيع 1000 سلة رمضانية والتمور والمساعدات على المحتاجين بالبلاد

أثنى وكيل إدارة الطوائف والأديان رئيس المجلس الإسلامي للتنمية بمملكة كمبوديا محمد فريد، على برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تواصل وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذه في مملكة كمبوديا لهذا العام ١٤٤١هـ.

وقدم "فريد" شكره على المساعدات السعودية الكريمة سواء عبر برنامج تفطير الصائمين أو توزيع التمور أو غيرها من المساعدات، وخاصة في مثل هذه الظروف التي يشهد العالم فيها وباء كورونا، حيث وزعت الوزارة عبر المجلس الإسلامي للتنمية٢٠٠ سلة غذائية.

وثمّن لسفير المملكة في فيتنام السفير سعود بن فهد السويلم جهوده، مشيراً إلى العلاقة القوية التي تربط المجلس بالسفارة والمستشار الإسلامي في تايلاند الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي، والتي تسير في تعزيز جهود المملكة في خدمة الاسلام والمسلمين.

وأثنى على جهود الدعاة التابعين لوزارة الشؤون الاسلامية في كمبوديا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتحقيق رسالة الوسطية والاعتدال ونبذ العنف والتطرف.

وفي هذا الصدد، أشادت القناة الكمبودية الرسمية بجهود المملكة من خلال برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية، في تقرير عرضته عن تدشين الوزير الأول للشؤون الخاصة عثمان حسن وسماحة المفتي برنامج خادم الحرمين الشريفين والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والذي تقوم فيه بتوزيع 1000 سلة في جميع ولايات مملكة كمبوديا.

برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وكيل إدارة الطوائف والأديان بكمبوديا يثني على برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين
سبق

أثنى وكيل إدارة الطوائف والأديان رئيس المجلس الإسلامي للتنمية بمملكة كمبوديا محمد فريد، على برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تواصل وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذه في مملكة كمبوديا لهذا العام ١٤٤١هـ.

وقدم "فريد" شكره على المساعدات السعودية الكريمة سواء عبر برنامج تفطير الصائمين أو توزيع التمور أو غيرها من المساعدات، وخاصة في مثل هذه الظروف التي يشهد العالم فيها وباء كورونا، حيث وزعت الوزارة عبر المجلس الإسلامي للتنمية٢٠٠ سلة غذائية.

وثمّن لسفير المملكة في فيتنام السفير سعود بن فهد السويلم جهوده، مشيراً إلى العلاقة القوية التي تربط المجلس بالسفارة والمستشار الإسلامي في تايلاند الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي، والتي تسير في تعزيز جهود المملكة في خدمة الاسلام والمسلمين.

وأثنى على جهود الدعاة التابعين لوزارة الشؤون الاسلامية في كمبوديا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتحقيق رسالة الوسطية والاعتدال ونبذ العنف والتطرف.

وفي هذا الصدد، أشادت القناة الكمبودية الرسمية بجهود المملكة من خلال برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية، في تقرير عرضته عن تدشين الوزير الأول للشؤون الخاصة عثمان حسن وسماحة المفتي برنامج خادم الحرمين الشريفين والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والذي تقوم فيه بتوزيع 1000 سلة في جميع ولايات مملكة كمبوديا.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
01:04 PM

وكيل إدارة الطوائف والأديان بكمبوديا يثني على برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين

على هامش توزيع 1000 سلة رمضانية والتمور والمساعدات على المحتاجين بالبلاد

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عبدالله العنزي - الرياض
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أثنى وكيل إدارة الطوائف والأديان رئيس المجلس الإسلامي للتنمية بمملكة كمبوديا محمد فريد، على برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تواصل وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذه في مملكة كمبوديا لهذا العام ١٤٤١هـ.

وقدم "فريد" شكره على المساعدات السعودية الكريمة سواء عبر برنامج تفطير الصائمين أو توزيع التمور أو غيرها من المساعدات، وخاصة في مثل هذه الظروف التي يشهد العالم فيها وباء كورونا، حيث وزعت الوزارة عبر المجلس الإسلامي للتنمية٢٠٠ سلة غذائية.

وثمّن لسفير المملكة في فيتنام السفير سعود بن فهد السويلم جهوده، مشيراً إلى العلاقة القوية التي تربط المجلس بالسفارة والمستشار الإسلامي في تايلاند الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي، والتي تسير في تعزيز جهود المملكة في خدمة الاسلام والمسلمين.

وأثنى على جهود الدعاة التابعين لوزارة الشؤون الاسلامية في كمبوديا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتحقيق رسالة الوسطية والاعتدال ونبذ العنف والتطرف.

وفي هذا الصدد، أشادت القناة الكمبودية الرسمية بجهود المملكة من خلال برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية، في تقرير عرضته عن تدشين الوزير الأول للشؤون الخاصة عثمان حسن وسماحة المفتي برنامج خادم الحرمين الشريفين والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والذي تقوم فيه بتوزيع 1000 سلة في جميع ولايات مملكة كمبوديا.

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