كرّم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، صباح اليوم، نجوم الاتحادات الرياضية الذين حققوا إنجازات في عددٍ من البطولات الدولية والإقليمية، وذلك بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض. وقال خلال لقائه لاعبي المنتخب السعودي للسنوكر والمنتخب السعودي للمبارزة إنهم يؤملون على اللاعبين تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، ليس على المستوى الإقليمي وحسب، بل على المستوى القاري والعالمي. وأضاف: الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لأبنائنا اللاعبين لرفع العلم السعودي في كل المحافل المختلفة. وأوضح أنه خلال اجتماعه الأخير مع رؤساء الاتحادات الرياضية، تم وضع آلية جديدة لدعم الاتحادات وذلك ضمن خطة تستغرق أربعة أعوام، حتى يمكن للاتحادات الرياضية التخطيط والترتيب للمعسكرات والبطولات قبل تنفيذها وإقامتها بفترة زمنية طويلة. وقد حضر التكريم مساعد الرئيس عبدالإله الدلاك، ووكلاء الرئيس، ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر عصام الملا، ورئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان.

"عبدالعزيز بن تركي" يكرّم لاعبي المنتخبات المتوجين بإنجازات دولية وإقليمية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-10-28 كرّم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، صباح اليوم، نجوم الاتحادات الرياضية الذين حققوا إنجازات في عددٍ من البطولات الدولية والإقليمية، وذلك بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وقال خلال لقائه لاعبي المنتخب السعودي للسنوكر والمنتخب السعودي للمبارزة إنهم يؤملون على اللاعبين تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، ليس على المستوى الإقليمي وحسب، بل على المستوى القاري والعالمي.

وأضاف: الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لأبنائنا اللاعبين لرفع العلم السعودي في كل المحافل المختلفة.

وأوضح أنه خلال اجتماعه الأخير مع رؤساء الاتحادات الرياضية، تم وضع آلية جديدة لدعم الاتحادات وذلك ضمن خطة تستغرق أربعة أعوام، حتى يمكن للاتحادات الرياضية التخطيط والترتيب للمعسكرات والبطولات قبل تنفيذها وإقامتها بفترة زمنية طويلة.

وقد حضر التكريم مساعد الرئيس عبدالإله الدلاك، ووكلاء الرئيس، ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر عصام الملا، ورئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441 02:08 PM

"عبدالعزيز بن تركي" يكرّم لاعبي المنتخبات المتوجين بإنجازات دولية وإقليمية أكد الاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لرفع العلم السعودي





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كرّم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، صباح اليوم، نجوم الاتحادات الرياضية الذين حققوا إنجازات في عددٍ من البطولات الدولية والإقليمية، وذلك بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وقال خلال لقائه لاعبي المنتخب السعودي للسنوكر والمنتخب السعودي للمبارزة إنهم يؤملون على اللاعبين تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، ليس على المستوى الإقليمي وحسب، بل على المستوى القاري والعالمي.

وأضاف: الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لأبنائنا اللاعبين لرفع العلم السعودي في كل المحافل المختلفة.

وأوضح أنه خلال اجتماعه الأخير مع رؤساء الاتحادات الرياضية، تم وضع آلية جديدة لدعم الاتحادات وذلك ضمن خطة تستغرق أربعة أعوام، حتى يمكن للاتحادات الرياضية التخطيط والترتيب للمعسكرات والبطولات قبل تنفيذها وإقامتها بفترة زمنية طويلة.

وقد حضر التكريم مساعد الرئيس عبدالإله الدلاك، ووكلاء الرئيس، ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر عصام الملا، ورئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان.