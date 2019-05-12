107 ضحايا و10899 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، 107 وفيات و10899 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت: بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 2116 وفاة و232243 إصابة.
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، 107 وفيات و10899 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت: بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 2116 وفاة و232243 إصابة.روسيا فيروس كورونا الجديد
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، 107 وفيات و10899 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت: بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 2116 وفاة و232243 إصابة.
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، 107 وفيات و10899 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت: بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 2116 وفاة و232243 إصابة.