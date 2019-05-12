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107 ضحايا و10899 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

وفق ما سجّلته السلطات الصحية خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، 107 وفيات و10899 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت: بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 2116 وفاة و232243 إصابة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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107 ضحايا و10899 إصابة جديدة بكورونا في روسيا
سبق

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، 107 وفيات و10899 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت: بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 2116 وفاة و232243 إصابة.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
11:32 AM

107 ضحايا و10899 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

وفق ما سجّلته السلطات الصحية خلال الـ 24 ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، 107 وفيات و10899 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت: بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 2116 وفاة و232243 إصابة.

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