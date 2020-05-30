النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تقويم التعليم" ترصد مخالفات خلال "الاختبار التحصيلي" وتحيلها للجهات المختصة

للتعامل معها حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.. ولتفادي تكرارها في الاختبار الفعلي

رصدت هيئة تقويم التعليم والتدريب بعد تطبيق الاختبار التحصيلي التجريبي عن بُعد، الذي بدأ الجمعة الماضية، قيام عدد من الطلاب بتصوير ونشر أسئلة الاختبار على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم حصر وتوثيق ما تم نشره، وإحالته للجهات المختصة للتعامل معه حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم التعامل مع المخالفات التي رصدها النظام للمختبرين لتفادي تكرارها في الاختبار الفعلي الذي سيبدأ يومَي 16 و17 شوال 1441هـ، الموافقَيْن 8 و9 يونيو 2020م المقبل.

وشدَّدت "تقويم التعليم" على أن الأسئلة المستخدمة في الاختبار كانت لمجرد التمثيل فقط، وليس لها علاقة بما سيكون في الاختبار الفعلي؛ إذ ستكون أسئلة الاختبار الفعلي مرتبطة فقط بما تم تحديده سابقًا، ولن تتضمن أي أسئلة حول أي أجزاء محذوفة.

وتجري "الهيئة" الاختبار التحصيلي التجريبي عن بُعد خلال الفترة من يوم الجمعة 6 من 11 شوال 1441هـ، الموافق 29 مايو 2020، للطلاب من منازلهم، مؤكدة أن الاختبار التحصيلي التجريبي يأتي بهدف التعرف على البيئة التي ستتم فيها الإجراءات الاختبارية الفعلية، والتعرف على الأدوات، وكيفية التعامل معها، وذلك بوقت كافٍ قبل أداء الاختبار التحصيلي الفعلي.

وتعتمد الهيئة على المواصفات المعيارية والاشتراطات الفنية خلال إعداد الاختبارات عن بُعد، وسيتمكن الطالب والطالبة من الدخول على نظام الاختبار التحصيلي عبر منصة مستقلة، تستخدم في الكثير من دول العالم. كما لا يؤثر انقطاع الإنترنت أثناء أداء الاختبار على سير الاختبار، وستُرسل تفاصيل إجراء الاختبار عن بُعد على البريد الإلكتروني الشخصي لكل طالب أو طالبة.

هيئة تقويم التعليم والتدريب الاختبار التحصيلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تقويم التعليم" ترصد مخالفات خلال "الاختبار التحصيلي" وتحيلها للجهات المختصة
سبق

رصدت هيئة تقويم التعليم والتدريب بعد تطبيق الاختبار التحصيلي التجريبي عن بُعد، الذي بدأ الجمعة الماضية، قيام عدد من الطلاب بتصوير ونشر أسئلة الاختبار على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم حصر وتوثيق ما تم نشره، وإحالته للجهات المختصة للتعامل معه حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم التعامل مع المخالفات التي رصدها النظام للمختبرين لتفادي تكرارها في الاختبار الفعلي الذي سيبدأ يومَي 16 و17 شوال 1441هـ، الموافقَيْن 8 و9 يونيو 2020م المقبل.

وشدَّدت "تقويم التعليم" على أن الأسئلة المستخدمة في الاختبار كانت لمجرد التمثيل فقط، وليس لها علاقة بما سيكون في الاختبار الفعلي؛ إذ ستكون أسئلة الاختبار الفعلي مرتبطة فقط بما تم تحديده سابقًا، ولن تتضمن أي أسئلة حول أي أجزاء محذوفة.

وتجري "الهيئة" الاختبار التحصيلي التجريبي عن بُعد خلال الفترة من يوم الجمعة 6 من 11 شوال 1441هـ، الموافق 29 مايو 2020، للطلاب من منازلهم، مؤكدة أن الاختبار التحصيلي التجريبي يأتي بهدف التعرف على البيئة التي ستتم فيها الإجراءات الاختبارية الفعلية، والتعرف على الأدوات، وكيفية التعامل معها، وذلك بوقت كافٍ قبل أداء الاختبار التحصيلي الفعلي.

وتعتمد الهيئة على المواصفات المعيارية والاشتراطات الفنية خلال إعداد الاختبارات عن بُعد، وسيتمكن الطالب والطالبة من الدخول على نظام الاختبار التحصيلي عبر منصة مستقلة، تستخدم في الكثير من دول العالم. كما لا يؤثر انقطاع الإنترنت أثناء أداء الاختبار على سير الاختبار، وستُرسل تفاصيل إجراء الاختبار عن بُعد على البريد الإلكتروني الشخصي لكل طالب أو طالبة.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
11:15 PM
اخر تعديل
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
12:38 AM

"تقويم التعليم" ترصد مخالفات خلال "الاختبار التحصيلي" وتحيلها للجهات المختصة

للتعامل معها حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.. ولتفادي تكرارها في الاختبار الفعلي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
7,154

رصدت هيئة تقويم التعليم والتدريب بعد تطبيق الاختبار التحصيلي التجريبي عن بُعد، الذي بدأ الجمعة الماضية، قيام عدد من الطلاب بتصوير ونشر أسئلة الاختبار على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم حصر وتوثيق ما تم نشره، وإحالته للجهات المختصة للتعامل معه حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم التعامل مع المخالفات التي رصدها النظام للمختبرين لتفادي تكرارها في الاختبار الفعلي الذي سيبدأ يومَي 16 و17 شوال 1441هـ، الموافقَيْن 8 و9 يونيو 2020م المقبل.

وشدَّدت "تقويم التعليم" على أن الأسئلة المستخدمة في الاختبار كانت لمجرد التمثيل فقط، وليس لها علاقة بما سيكون في الاختبار الفعلي؛ إذ ستكون أسئلة الاختبار الفعلي مرتبطة فقط بما تم تحديده سابقًا، ولن تتضمن أي أسئلة حول أي أجزاء محذوفة.

وتجري "الهيئة" الاختبار التحصيلي التجريبي عن بُعد خلال الفترة من يوم الجمعة 6 من 11 شوال 1441هـ، الموافق 29 مايو 2020، للطلاب من منازلهم، مؤكدة أن الاختبار التحصيلي التجريبي يأتي بهدف التعرف على البيئة التي ستتم فيها الإجراءات الاختبارية الفعلية، والتعرف على الأدوات، وكيفية التعامل معها، وذلك بوقت كافٍ قبل أداء الاختبار التحصيلي الفعلي.

وتعتمد الهيئة على المواصفات المعيارية والاشتراطات الفنية خلال إعداد الاختبارات عن بُعد، وسيتمكن الطالب والطالبة من الدخول على نظام الاختبار التحصيلي عبر منصة مستقلة، تستخدم في الكثير من دول العالم. كما لا يؤثر انقطاع الإنترنت أثناء أداء الاختبار على سير الاختبار، وستُرسل تفاصيل إجراء الاختبار عن بُعد على البريد الإلكتروني الشخصي لكل طالب أو طالبة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,644
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,951
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,957
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,733

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة