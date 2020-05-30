"تقويم التعليم" ترصد مخالفات خلال "الاختبار التحصيلي" وتحيلها للجهات المختصة

للتعامل معها حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.. ولتفادي تكرارها في الاختبار الفعلي

رصدت هيئة تقويم التعليم والتدريب بعد تطبيق الاختبار التحصيلي التجريبي عن بُعد، الذي بدأ الجمعة الماضية، قيام عدد من الطلاب بتصوير ونشر أسئلة الاختبار على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم حصر وتوثيق ما تم نشره، وإحالته للجهات المختصة للتعامل معه حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم التعامل مع المخالفات التي رصدها النظام للمختبرين لتفادي تكرارها في الاختبار الفعلي الذي سيبدأ يومَي 16 و17 شوال 1441هـ، الموافقَيْن 8 و9 يونيو 2020م المقبل.

وشدَّدت "تقويم التعليم" على أن الأسئلة المستخدمة في الاختبار كانت لمجرد التمثيل فقط، وليس لها علاقة بما سيكون في الاختبار الفعلي؛ إذ ستكون أسئلة الاختبار الفعلي مرتبطة فقط بما تم تحديده سابقًا، ولن تتضمن أي أسئلة حول أي أجزاء محذوفة.

وتجري "الهيئة" الاختبار التحصيلي التجريبي عن بُعد خلال الفترة من يوم الجمعة 6 من 11 شوال 1441هـ، الموافق 29 مايو 2020، للطلاب من منازلهم، مؤكدة أن الاختبار التحصيلي التجريبي يأتي بهدف التعرف على البيئة التي ستتم فيها الإجراءات الاختبارية الفعلية، والتعرف على الأدوات، وكيفية التعامل معها، وذلك بوقت كافٍ قبل أداء الاختبار التحصيلي الفعلي.

وتعتمد الهيئة على المواصفات المعيارية والاشتراطات الفنية خلال إعداد الاختبارات عن بُعد، وسيتمكن الطالب والطالبة من الدخول على نظام الاختبار التحصيلي عبر منصة مستقلة، تستخدم في الكثير من دول العالم. كما لا يؤثر انقطاع الإنترنت أثناء أداء الاختبار على سير الاختبار، وستُرسل تفاصيل إجراء الاختبار عن بُعد على البريد الإلكتروني الشخصي لكل طالب أو طالبة.