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كورونا في كندا.. الإصابات تتخطى الـ28 ألفًا والوفيات أكثر من ألف وفاة

وزارة الصحة: أغلب حالات الإصابة بالفيروس مسجلة في كيبيك وأونتاريو

أعلنت وزارة الصحة الكندية، اليوم الخميس، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وتخطيها حاجز الـ28.3 ألف إصابة؛ بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من ألف شخص.

ووفق "روسيا اليوم"؛ فوفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، بَلَغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، 28381 إصابة؛ في حين بلغ عدد الوفيات 1010 أشخاص.

ولفتت الوزارة إلى أن أغلب حالات الإصابة بالفيروس مسجلة في مقاطعتيْ كيبيك 14860، وأونتاريو 8447.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس "كوفيد 19" عبر العالم، مليونيْ شخص، والوفيات أكثر من 130 ألفًا.

كندا فيروس كورونا الجديد

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كورونا في كندا.. الإصابات تتخطى الـ28 ألفًا والوفيات أكثر من ألف وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكندية، اليوم الخميس، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وتخطيها حاجز الـ28.3 ألف إصابة؛ بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من ألف شخص.

ووفق "روسيا اليوم"؛ فوفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، بَلَغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، 28381 إصابة؛ في حين بلغ عدد الوفيات 1010 أشخاص.

ولفتت الوزارة إلى أن أغلب حالات الإصابة بالفيروس مسجلة في مقاطعتيْ كيبيك 14860، وأونتاريو 8447.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس "كوفيد 19" عبر العالم، مليونيْ شخص، والوفيات أكثر من 130 ألفًا.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
09:52 AM

كورونا في كندا.. الإصابات تتخطى الـ28 ألفًا والوفيات أكثر من ألف وفاة

وزارة الصحة: أغلب حالات الإصابة بالفيروس مسجلة في كيبيك وأونتاريو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكندية، اليوم الخميس، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وتخطيها حاجز الـ28.3 ألف إصابة؛ بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من ألف شخص.

ووفق "روسيا اليوم"؛ فوفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، بَلَغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، 28381 إصابة؛ في حين بلغ عدد الوفيات 1010 أشخاص.

ولفتت الوزارة إلى أن أغلب حالات الإصابة بالفيروس مسجلة في مقاطعتيْ كيبيك 14860، وأونتاريو 8447.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس "كوفيد 19" عبر العالم، مليونيْ شخص، والوفيات أكثر من 130 ألفًا.

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