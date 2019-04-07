النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إنسان" تشارك بجناح تعريفي في فعاليات اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية

شاركت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، في فعاليات اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية الذي نظمه مستشفى الإيمان بالرياض.

وتَضَمّنت مشاركة الجمعية بجناح تعريفي عن دورها في مجال رعاية الأيتام، والبرامج التي تقدّمها للمستفيدين، من خلال توزيع "البروشورات"، والرسائل التعريفية، والبرامج المتنوعة التي تقدّمها للمستفيدين.

واطلع الزوار على أبرز الخدمات التي تقدّمها الجمعية لأبنائها الأيتام وأسرهم؛ كالرعاية التعليمية والصحية وأوجه الكفالة، والإسكان، وأوقاف إنسان، والأسهم العشرة، وبرنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء (إنسان)، وغيرها.

وشهد جناح الجمعية إقبالًا مكثّفًا من قِبَل الحضور الذين أبدوا إعجابهم بجهود الجمعية، ودورها الريادي في مجال رعاية الأيتام.

جدير بالذكر أن جمعية "إنسان" تحرص على تقديم مختلف أوجه الرعاية الاجتماعية للمستفيدين من خدماتها في مختلف المجالات؛ وذلك انطلاقًا من أهدافها الرامية إلى توفير حياة كريمة للأسر المستفيدة؛ من خلال تقديم المساعدات وصرف النفقات الرئيسية والموسمية، التي تضمن استقرار الأسر وتلامس احتياجاتها اليومية؛ لا سيما وأن الجمعية ترعى نحو 40.000 يتيمًا ويتيمة وأرملة، عبر 20 فرعًا في محافظات منطقة الرياض.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"إنسان" تشارك بجناح تعريفي في فعاليات اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية
سبق

شاركت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، في فعاليات اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية الذي نظمه مستشفى الإيمان بالرياض.

وتَضَمّنت مشاركة الجمعية بجناح تعريفي عن دورها في مجال رعاية الأيتام، والبرامج التي تقدّمها للمستفيدين، من خلال توزيع "البروشورات"، والرسائل التعريفية، والبرامج المتنوعة التي تقدّمها للمستفيدين.

واطلع الزوار على أبرز الخدمات التي تقدّمها الجمعية لأبنائها الأيتام وأسرهم؛ كالرعاية التعليمية والصحية وأوجه الكفالة، والإسكان، وأوقاف إنسان، والأسهم العشرة، وبرنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء (إنسان)، وغيرها.

وشهد جناح الجمعية إقبالًا مكثّفًا من قِبَل الحضور الذين أبدوا إعجابهم بجهود الجمعية، ودورها الريادي في مجال رعاية الأيتام.

جدير بالذكر أن جمعية "إنسان" تحرص على تقديم مختلف أوجه الرعاية الاجتماعية للمستفيدين من خدماتها في مختلف المجالات؛ وذلك انطلاقًا من أهدافها الرامية إلى توفير حياة كريمة للأسر المستفيدة؛ من خلال تقديم المساعدات وصرف النفقات الرئيسية والموسمية، التي تضمن استقرار الأسر وتلامس احتياجاتها اليومية؛ لا سيما وأن الجمعية ترعى نحو 40.000 يتيمًا ويتيمة وأرملة، عبر 20 فرعًا في محافظات منطقة الرياض.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
11:54 AM

"إنسان" تشارك بجناح تعريفي في فعاليات اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
19

شاركت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، في فعاليات اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية الذي نظمه مستشفى الإيمان بالرياض.

وتَضَمّنت مشاركة الجمعية بجناح تعريفي عن دورها في مجال رعاية الأيتام، والبرامج التي تقدّمها للمستفيدين، من خلال توزيع "البروشورات"، والرسائل التعريفية، والبرامج المتنوعة التي تقدّمها للمستفيدين.

واطلع الزوار على أبرز الخدمات التي تقدّمها الجمعية لأبنائها الأيتام وأسرهم؛ كالرعاية التعليمية والصحية وأوجه الكفالة، والإسكان، وأوقاف إنسان، والأسهم العشرة، وبرنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء (إنسان)، وغيرها.

وشهد جناح الجمعية إقبالًا مكثّفًا من قِبَل الحضور الذين أبدوا إعجابهم بجهود الجمعية، ودورها الريادي في مجال رعاية الأيتام.

جدير بالذكر أن جمعية "إنسان" تحرص على تقديم مختلف أوجه الرعاية الاجتماعية للمستفيدين من خدماتها في مختلف المجالات؛ وذلك انطلاقًا من أهدافها الرامية إلى توفير حياة كريمة للأسر المستفيدة؛ من خلال تقديم المساعدات وصرف النفقات الرئيسية والموسمية، التي تضمن استقرار الأسر وتلامس احتياجاتها اليومية؛ لا سيما وأن الجمعية ترعى نحو 40.000 يتيمًا ويتيمة وأرملة، عبر 20 فرعًا في محافظات منطقة الرياض.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,266
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,536
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,203
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,158

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة