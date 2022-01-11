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سقوط "علياء" المصرية.. "ابتزت" العشرات بصور ورسائل مقابل المال

محامٍ: الفتاة "ابتزت" 20 أسرة داخل وخارج مصر

ماذا تفعل إذا وصلتك رسائل أو صُوَر "مفبركة" تسيء إليك أو إلى أحد أفراد أسرتك، ويهددك مرسل الصور والرسائل بنشرها وإيصالها للأقارب والأصدقاء إذا لم تدفع له مالًا؟.. هذا هو الجحيم الذي عاشته العشرات من الأسر المصرية قبل سقوط "علياء"، فتاة الابتزاز.

وحسب موقع "الحرة"، فبعد سنوات من ابتزاز ضحاياها من الرجال والنساء بتهديدهم بدفع أموال "باهظة" مقابل عدم نشر صور ومعلومات مسيئة عنهم؛ سقطت أخيرًا الفتاة "علياء" المصرية في قبضة الأمن، بعد شكاوى عديدة ضدها.

وقالت صحف مصرية: إن نيابة ثاني مدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية بدلتا النيل، تباشر حاليًا التحقيق مع الفتاة البالغة 36 عامًا، والمقيمة في منطقة كفر البدماص بالمحافظة، فيما ورد ضدها من بلاغات بشأن إرسالها صورًا ورسائل مسيئة من أجل الحصول على أموال.

وقالت صحيفة "الشروق" المصرية: إن العديد من النساء والرجال تقدموا ببلاغات للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وقسمي شرطة أول وثاني المنصورة، بتهديد فتاة لهم بنشر صور وفيديوهات مركبة على مواقع التواصل الاجتماعي وإرسالها إلى أقاربهم.

وتَمكّن ضباط الإدارة من تحديد هويتها، وألقت قوة من الشرطة القبض عليها الأحد. وبالفحص، تَبَيّن أن المتهمة تقوم باختيار ضحاياها من "أصحاب المناصب الرفيعة لتتمكن من ابتزازهم والحصول منهم على مبالغ مالية كبيرة" وفق الصحيفة.

وتحت عنوان "احذر من علياء"، قال موقع "هن" المتخصص في الشأن الأسري: إن الفتاة ابتزت نحو 20 أسرة مصرية داخل وخارج مصر.

وحسب موقع "الحرة"، نشر حساب منظمة "قاوم" غير الربحية لمكافحة الابتزاز عبر الإنترنت، مقطع فيديو لواحدة من الضحايا، سيدة تدعى آية، وهي طبيبة نساء وتوليد، أن الفتاة ابتزتها وزوجها طبيب الأسنان لمدة أربع سنوات مما دفعهما لتقديم بلاغات في مباحث الإنترنت.

وقالت في الفيديو إنها أرسلت لها من "حسابات مزيفة شتائم واتهامات أني أُجري عمليات إجهاض وترقيع، وأني أتاجر في المخدرات، وزوجي مصاب الإيدز ويقوم بعلاقات شاذة".

وتقول سيدة أخرى إنها أرسلت رسائل لمدرسة طفلها تقول إنه مصاب بالإيدز.

وقال أحمد البكري، محامي ثماني أسر من ضحايا الفتاة لموقع "هن": إن عملية الابتزاز "تبدأ بقيام المتهمة بجمع معلومات عن الضحية من حسابها، والتوصل لأصحابها وأقاربها، ثم ترسل لهم قصصًا وهمية وتطالب بأموال حتى لا تفعل ذلك".

ويأتي الكشف عن هذه القضية في أعقاب انتحار فتاة مصرية تدعى بسنت خالد بعد ابتزاز شاب لها رفضت مواعدته، وقد ألقت السلطات القبض على شخصين في الواقعة.

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سقوط "علياء" المصرية.. "ابتزت" العشرات بصور ورسائل مقابل المال
سبق

ماذا تفعل إذا وصلتك رسائل أو صُوَر "مفبركة" تسيء إليك أو إلى أحد أفراد أسرتك، ويهددك مرسل الصور والرسائل بنشرها وإيصالها للأقارب والأصدقاء إذا لم تدفع له مالًا؟.. هذا هو الجحيم الذي عاشته العشرات من الأسر المصرية قبل سقوط "علياء"، فتاة الابتزاز.

وحسب موقع "الحرة"، فبعد سنوات من ابتزاز ضحاياها من الرجال والنساء بتهديدهم بدفع أموال "باهظة" مقابل عدم نشر صور ومعلومات مسيئة عنهم؛ سقطت أخيرًا الفتاة "علياء" المصرية في قبضة الأمن، بعد شكاوى عديدة ضدها.

وقالت صحف مصرية: إن نيابة ثاني مدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية بدلتا النيل، تباشر حاليًا التحقيق مع الفتاة البالغة 36 عامًا، والمقيمة في منطقة كفر البدماص بالمحافظة، فيما ورد ضدها من بلاغات بشأن إرسالها صورًا ورسائل مسيئة من أجل الحصول على أموال.

وقالت صحيفة "الشروق" المصرية: إن العديد من النساء والرجال تقدموا ببلاغات للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وقسمي شرطة أول وثاني المنصورة، بتهديد فتاة لهم بنشر صور وفيديوهات مركبة على مواقع التواصل الاجتماعي وإرسالها إلى أقاربهم.

وتَمكّن ضباط الإدارة من تحديد هويتها، وألقت قوة من الشرطة القبض عليها الأحد. وبالفحص، تَبَيّن أن المتهمة تقوم باختيار ضحاياها من "أصحاب المناصب الرفيعة لتتمكن من ابتزازهم والحصول منهم على مبالغ مالية كبيرة" وفق الصحيفة.

وتحت عنوان "احذر من علياء"، قال موقع "هن" المتخصص في الشأن الأسري: إن الفتاة ابتزت نحو 20 أسرة مصرية داخل وخارج مصر.

وحسب موقع "الحرة"، نشر حساب منظمة "قاوم" غير الربحية لمكافحة الابتزاز عبر الإنترنت، مقطع فيديو لواحدة من الضحايا، سيدة تدعى آية، وهي طبيبة نساء وتوليد، أن الفتاة ابتزتها وزوجها طبيب الأسنان لمدة أربع سنوات مما دفعهما لتقديم بلاغات في مباحث الإنترنت.

وقالت في الفيديو إنها أرسلت لها من "حسابات مزيفة شتائم واتهامات أني أُجري عمليات إجهاض وترقيع، وأني أتاجر في المخدرات، وزوجي مصاب الإيدز ويقوم بعلاقات شاذة".

وتقول سيدة أخرى إنها أرسلت رسائل لمدرسة طفلها تقول إنه مصاب بالإيدز.

وقال أحمد البكري، محامي ثماني أسر من ضحايا الفتاة لموقع "هن": إن عملية الابتزاز "تبدأ بقيام المتهمة بجمع معلومات عن الضحية من حسابها، والتوصل لأصحابها وأقاربها، ثم ترسل لهم قصصًا وهمية وتطالب بأموال حتى لا تفعل ذلك".

ويأتي الكشف عن هذه القضية في أعقاب انتحار فتاة مصرية تدعى بسنت خالد بعد ابتزاز شاب لها رفضت مواعدته، وقد ألقت السلطات القبض على شخصين في الواقعة.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
10:40 AM

سقوط "علياء" المصرية.. "ابتزت" العشرات بصور ورسائل مقابل المال

محامٍ: الفتاة "ابتزت" 20 أسرة داخل وخارج مصر

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أيمن حسن - الرياض
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ماذا تفعل إذا وصلتك رسائل أو صُوَر "مفبركة" تسيء إليك أو إلى أحد أفراد أسرتك، ويهددك مرسل الصور والرسائل بنشرها وإيصالها للأقارب والأصدقاء إذا لم تدفع له مالًا؟.. هذا هو الجحيم الذي عاشته العشرات من الأسر المصرية قبل سقوط "علياء"، فتاة الابتزاز.

وحسب موقع "الحرة"، فبعد سنوات من ابتزاز ضحاياها من الرجال والنساء بتهديدهم بدفع أموال "باهظة" مقابل عدم نشر صور ومعلومات مسيئة عنهم؛ سقطت أخيرًا الفتاة "علياء" المصرية في قبضة الأمن، بعد شكاوى عديدة ضدها.

وقالت صحف مصرية: إن نيابة ثاني مدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية بدلتا النيل، تباشر حاليًا التحقيق مع الفتاة البالغة 36 عامًا، والمقيمة في منطقة كفر البدماص بالمحافظة، فيما ورد ضدها من بلاغات بشأن إرسالها صورًا ورسائل مسيئة من أجل الحصول على أموال.

وقالت صحيفة "الشروق" المصرية: إن العديد من النساء والرجال تقدموا ببلاغات للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وقسمي شرطة أول وثاني المنصورة، بتهديد فتاة لهم بنشر صور وفيديوهات مركبة على مواقع التواصل الاجتماعي وإرسالها إلى أقاربهم.

وتَمكّن ضباط الإدارة من تحديد هويتها، وألقت قوة من الشرطة القبض عليها الأحد. وبالفحص، تَبَيّن أن المتهمة تقوم باختيار ضحاياها من "أصحاب المناصب الرفيعة لتتمكن من ابتزازهم والحصول منهم على مبالغ مالية كبيرة" وفق الصحيفة.

وتحت عنوان "احذر من علياء"، قال موقع "هن" المتخصص في الشأن الأسري: إن الفتاة ابتزت نحو 20 أسرة مصرية داخل وخارج مصر.

وحسب موقع "الحرة"، نشر حساب منظمة "قاوم" غير الربحية لمكافحة الابتزاز عبر الإنترنت، مقطع فيديو لواحدة من الضحايا، سيدة تدعى آية، وهي طبيبة نساء وتوليد، أن الفتاة ابتزتها وزوجها طبيب الأسنان لمدة أربع سنوات مما دفعهما لتقديم بلاغات في مباحث الإنترنت.

وقالت في الفيديو إنها أرسلت لها من "حسابات مزيفة شتائم واتهامات أني أُجري عمليات إجهاض وترقيع، وأني أتاجر في المخدرات، وزوجي مصاب الإيدز ويقوم بعلاقات شاذة".

وتقول سيدة أخرى إنها أرسلت رسائل لمدرسة طفلها تقول إنه مصاب بالإيدز.

وقال أحمد البكري، محامي ثماني أسر من ضحايا الفتاة لموقع "هن": إن عملية الابتزاز "تبدأ بقيام المتهمة بجمع معلومات عن الضحية من حسابها، والتوصل لأصحابها وأقاربها، ثم ترسل لهم قصصًا وهمية وتطالب بأموال حتى لا تفعل ذلك".

ويأتي الكشف عن هذه القضية في أعقاب انتحار فتاة مصرية تدعى بسنت خالد بعد ابتزاز شاب لها رفضت مواعدته، وقد ألقت السلطات القبض على شخصين في الواقعة.

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