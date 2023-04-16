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"الغذاء والدواء" تدعو من لديه الإمكانيات لتصنيع الأجهزة  الطبية للتواصل معها

للحصول على المتطلبات والمواصفات اللازمة لإجازتها وما يتعلق بإذن التسويق

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء المهتمين ومن لديه الإمكانيات لتطوير أو تصنيع الأجهزة والمنتجات الطبية إلى التواصل معها، وذلك للحصول على المتطلبات والمواصفات اللازمة لإجازة الأجهزة، وما يتعلق بإذن التسويق، ولتجاوز أي تحديات أو عوائق تواجههم.

وشددتْ الهيئة على ضرورة التزام مطوري ومصنّعي الأجهزة والمنتجات الطبية بالمتطلبات الفنية والرقابية الخاصة بها والحصول على موافقتها مسبقاً، وذلك لضمان استيفاء اشتراطات السلامة والكفاءة.

وأوضحت أن المتطلبات الفنية والرقابية لتصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية تتضمن معايير فنية تشمل: بيانات الجهاز المراد تصنيعه، ومعلومات التصنيع والتصميم، وتطبيق نظام إدارة الجودة للمصنع "ISO 13485:2016"، واستيفاء المبادئ الأساسية للسلامة والاداء، وتحليل المخاطر: المنافع وإدارة المخاطر، ومطابقة المواصفات ذات العلاقة: اللوائح الوطنية، وبيانات التحقق والتأكد من المنتج، التي تشمل التقييم الاكلينيكي والتوافق الحيوي، إضافة إلى خطة التيقظ ومراقبة ما بعد التسويق، أما بشأن الاختبارات اللازمة لتصنيع الاجهزة والمنتجات الطبية، فيلزم اجراؤها في مختبرات معتمدة وتقديم كافة التقارير والشهادات للهيئة. ويمكن الاطلاع على الادلة الإرشادية والمواصفات ذات العلاقة بالمنتج المراد تصنيعه والمنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وعن طرق التواصل حول ذلك؛ أكدت الهيئة بأنّه يمكن للمهتمين بما فيهم مقدمي الرعاية الصحية والشركات والباحثين وأفراد المجتمع التواصل مع الهيئة للحصول على الدعم حول المتطلبات والمواصفات من خلال قسم اللوائح والمواصفات بقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية عبر البريد الالكتروني (md.standards@sfda.gov.sa)، وكذلك في مرحلة التسجيل والحصول على إذن بالتسويق عبر التواصل مع قسم دعم تسجيل المنتجات (md.rs@sfda.gov.sa) أو التواصل معها عن طريق مركز الاتصال 19999.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تدعو من لديه الإمكانيات لتصنيع الأجهزة  الطبية للتواصل معها
سبق

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء المهتمين ومن لديه الإمكانيات لتطوير أو تصنيع الأجهزة والمنتجات الطبية إلى التواصل معها، وذلك للحصول على المتطلبات والمواصفات اللازمة لإجازة الأجهزة، وما يتعلق بإذن التسويق، ولتجاوز أي تحديات أو عوائق تواجههم.

وشددتْ الهيئة على ضرورة التزام مطوري ومصنّعي الأجهزة والمنتجات الطبية بالمتطلبات الفنية والرقابية الخاصة بها والحصول على موافقتها مسبقاً، وذلك لضمان استيفاء اشتراطات السلامة والكفاءة.

وأوضحت أن المتطلبات الفنية والرقابية لتصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية تتضمن معايير فنية تشمل: بيانات الجهاز المراد تصنيعه، ومعلومات التصنيع والتصميم، وتطبيق نظام إدارة الجودة للمصنع "ISO 13485:2016"، واستيفاء المبادئ الأساسية للسلامة والاداء، وتحليل المخاطر: المنافع وإدارة المخاطر، ومطابقة المواصفات ذات العلاقة: اللوائح الوطنية، وبيانات التحقق والتأكد من المنتج، التي تشمل التقييم الاكلينيكي والتوافق الحيوي، إضافة إلى خطة التيقظ ومراقبة ما بعد التسويق، أما بشأن الاختبارات اللازمة لتصنيع الاجهزة والمنتجات الطبية، فيلزم اجراؤها في مختبرات معتمدة وتقديم كافة التقارير والشهادات للهيئة. ويمكن الاطلاع على الادلة الإرشادية والمواصفات ذات العلاقة بالمنتج المراد تصنيعه والمنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وعن طرق التواصل حول ذلك؛ أكدت الهيئة بأنّه يمكن للمهتمين بما فيهم مقدمي الرعاية الصحية والشركات والباحثين وأفراد المجتمع التواصل مع الهيئة للحصول على الدعم حول المتطلبات والمواصفات من خلال قسم اللوائح والمواصفات بقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية عبر البريد الالكتروني (md.standards@sfda.gov.sa)، وكذلك في مرحلة التسجيل والحصول على إذن بالتسويق عبر التواصل مع قسم دعم تسجيل المنتجات (md.rs@sfda.gov.sa) أو التواصل معها عن طريق مركز الاتصال 19999.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
02:27 PM

"الغذاء والدواء" تدعو من لديه الإمكانيات لتصنيع الأجهزة  الطبية للتواصل معها

للحصول على المتطلبات والمواصفات اللازمة لإجازتها وما يتعلق بإذن التسويق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء المهتمين ومن لديه الإمكانيات لتطوير أو تصنيع الأجهزة والمنتجات الطبية إلى التواصل معها، وذلك للحصول على المتطلبات والمواصفات اللازمة لإجازة الأجهزة، وما يتعلق بإذن التسويق، ولتجاوز أي تحديات أو عوائق تواجههم.

وشددتْ الهيئة على ضرورة التزام مطوري ومصنّعي الأجهزة والمنتجات الطبية بالمتطلبات الفنية والرقابية الخاصة بها والحصول على موافقتها مسبقاً، وذلك لضمان استيفاء اشتراطات السلامة والكفاءة.

وأوضحت أن المتطلبات الفنية والرقابية لتصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية تتضمن معايير فنية تشمل: بيانات الجهاز المراد تصنيعه، ومعلومات التصنيع والتصميم، وتطبيق نظام إدارة الجودة للمصنع "ISO 13485:2016"، واستيفاء المبادئ الأساسية للسلامة والاداء، وتحليل المخاطر: المنافع وإدارة المخاطر، ومطابقة المواصفات ذات العلاقة: اللوائح الوطنية، وبيانات التحقق والتأكد من المنتج، التي تشمل التقييم الاكلينيكي والتوافق الحيوي، إضافة إلى خطة التيقظ ومراقبة ما بعد التسويق، أما بشأن الاختبارات اللازمة لتصنيع الاجهزة والمنتجات الطبية، فيلزم اجراؤها في مختبرات معتمدة وتقديم كافة التقارير والشهادات للهيئة. ويمكن الاطلاع على الادلة الإرشادية والمواصفات ذات العلاقة بالمنتج المراد تصنيعه والمنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وعن طرق التواصل حول ذلك؛ أكدت الهيئة بأنّه يمكن للمهتمين بما فيهم مقدمي الرعاية الصحية والشركات والباحثين وأفراد المجتمع التواصل مع الهيئة للحصول على الدعم حول المتطلبات والمواصفات من خلال قسم اللوائح والمواصفات بقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية عبر البريد الالكتروني (md.standards@sfda.gov.sa)، وكذلك في مرحلة التسجيل والحصول على إذن بالتسويق عبر التواصل مع قسم دعم تسجيل المنتجات (md.rs@sfda.gov.sa) أو التواصل معها عن طريق مركز الاتصال 19999.

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