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اليابان: 476 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات وصل إلى 77957 والوفيات 1491

سجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وثلاث حالات وفاة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة اليابانية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 77957 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1491 حالة وفاة.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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اليابان: 476 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بكورونا
سبق

سجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وثلاث حالات وفاة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة اليابانية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 77957 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1491 حالة وفاة.

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
01:42 PM

اليابان: 476 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات وصل إلى 77957 والوفيات 1491

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وثلاث حالات وفاة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة اليابانية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 77957 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1491 حالة وفاة.

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