"الأرصاد" تنبّه "الباحة" و"المدينة المنوّرة": أمطار غزيرة

الدفاع المدني دعا إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: العقيق, المخواة, والمندق, وبلجرشي, بني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد، اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة, تشمل أتربة مثارة, وأمطاراً رعدية على المدينة المنوّرة, ومحافظات: الحناكية, والعلا, والعيص, ووادي الفرع.

وبيّنت أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- من الساعة الـ 12 ظهراً, وتستمر حتى الـ 9 مساءً.