النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشمري" تبتكر تطبيقًا يساعد "الأم" في طلب "حاضنة" سعودية مدرَّبة أثناء انشغالها

حمل اسم "بيبي سيتر"

"الحاجة أُمُّ الاختراع"..‏ انطبق هذا المثل على سارة الشمري، التي ابتكرت تطبيقًا، يساعد الأم في طلب"حاضنة" سعودية مدرَّبة أثناء انشغالها في عملها أو وظيفتها، أو قضاء احتياجاتها.

وشرحت "الشمري" لقناة "الإخبارية" فكرة المشروع الذي حمل اسم "بيبي سيتر Babysitter"، وهو عبارة عن تطبيق إلكتروني، تطلب من خلاله الأم حاضنة سعودية مدرَّبة ومؤهَّلة لمجالسة أبنائها في المنزل فترة خروجها أو انشغالها عن أطفالها.

وأضافت: "جاءتني فكرة المشروع كوني موظفة وعاملة، وأحتاج لمن يرعى أطفالي، ويعتني بهم. وقد ساعدني في التطبيق زوجي سلمان الشمري".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشمري" تبتكر تطبيقًا يساعد "الأم" في طلب "حاضنة" سعودية مدرَّبة أثناء انشغالها
سبق

"الحاجة أُمُّ الاختراع"..‏ انطبق هذا المثل على سارة الشمري، التي ابتكرت تطبيقًا، يساعد الأم في طلب"حاضنة" سعودية مدرَّبة أثناء انشغالها في عملها أو وظيفتها، أو قضاء احتياجاتها.

وشرحت "الشمري" لقناة "الإخبارية" فكرة المشروع الذي حمل اسم "بيبي سيتر Babysitter"، وهو عبارة عن تطبيق إلكتروني، تطلب من خلاله الأم حاضنة سعودية مدرَّبة ومؤهَّلة لمجالسة أبنائها في المنزل فترة خروجها أو انشغالها عن أطفالها.

وأضافت: "جاءتني فكرة المشروع كوني موظفة وعاملة، وأحتاج لمن يرعى أطفالي، ويعتني بهم. وقد ساعدني في التطبيق زوجي سلمان الشمري".

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
08:25 PM

"الشمري" تبتكر تطبيقًا يساعد "الأم" في طلب "حاضنة" سعودية مدرَّبة أثناء انشغالها

حمل اسم "بيبي سيتر"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
1,114

"الحاجة أُمُّ الاختراع"..‏ انطبق هذا المثل على سارة الشمري، التي ابتكرت تطبيقًا، يساعد الأم في طلب"حاضنة" سعودية مدرَّبة أثناء انشغالها في عملها أو وظيفتها، أو قضاء احتياجاتها.

وشرحت "الشمري" لقناة "الإخبارية" فكرة المشروع الذي حمل اسم "بيبي سيتر Babysitter"، وهو عبارة عن تطبيق إلكتروني، تطلب من خلاله الأم حاضنة سعودية مدرَّبة ومؤهَّلة لمجالسة أبنائها في المنزل فترة خروجها أو انشغالها عن أطفالها.

وأضافت: "جاءتني فكرة المشروع كوني موظفة وعاملة، وأحتاج لمن يرعى أطفالي، ويعتني بهم. وقد ساعدني في التطبيق زوجي سلمان الشمري".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,168
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,909
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,502
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,644

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة