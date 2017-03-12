بالفيديو.. اللحظات الأولى للعثور على الطفل "اللحياني"

"ساعد التطوعي" وثّق لحظة احتضان ذويه له بعد التوصل لمكانه

أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة الأولى بعد العثور على الطفل عبدالله اللحياني الذي فقد عصر أمس الأربعاء .

ووثق فريق ساعد التطوعي، مشهد الطفل بين أحضان ذويه، مع تقديم الشكر الجزيل للبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة على الجهود المبذولة بعد العثور على الطفل بأحد المنازل القريبة من منزل ذويه تسكنه إحدى الجاليات الآسيوية، والتي لم تفصح عن وجوده أثناء البحث عنه.

وتم فتح التحقيق للكشف عن أسباب اختفاء الطفل في المنزل المقارب لذوي الطفل المفقود.

وقال أحد أقارب الطفل: صحته جيدة وسليم ونشكر صحيفة "سبق" على نشرها، وقد تم العثور على الطفل عن طريق فرق البحث والتحري بشرطة العاصمة المقدسة.

ولايزال البحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة يجري التحقيقات مع العائلة الآسيوية لمعرفة أسباب احتجاز الطفل .

وقد انفردت "سبق" بنشر لحظة اختفاء الطفل عبدالله اللحياني ولحظة العثور عليه بعنوان "استنفار أمني بمكة للبحث عن طفل "3 أعوام" في منطقة جبلية "، و"الجهات الأمنية وجدته بعد ساعتين من نشر خبر "سبق".. وتحقيقات لكشف الغموض" و "العثور على الطفل "عبدالله" بمكة.. أخفته أسرة آسيوية بمنزل مجاور ".

وكان الطفل قد فُقد عصر أمس الأربعاء بحي العمرة، ونشرت "سبق" مناشدة ذويه بعنوان "عبدالله خرج ولم يعد.. طفل الـ3 سنوات مفقود من منزل ذويه بـ"تنعيم مكة".