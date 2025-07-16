"أبشر": 6 خطوات للحصول على جواز السفر السعودي "إلكترونياً"

يجب التأكد من وجود عنوان "واصل" مسجل مع بصمة مسجلة

وجَّه حساب منصة "أبشر" بمعلومات مهمة لمن أراد إصدار جواز سفر "سعودي" إلكترونياً عبر منصة "أبشر".

وقالت المنصة عبر حسابها في تويتر: قبل إصدار الجواز السعودي تأكد من وجود عنوان "واصل" مسجل، مع وجود بصمة مسجلة في الأحوال المدنية وسريان صلاحية الهوية الوطنية، وسداد رسوم الخدمة مع المخالفات المرورية.

وشددت على ضرورة ألا يكون لدى صاحب الطلب جواز سفر ولا يكون مرافقًا في جواز سفر آخر.