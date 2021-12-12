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النصر يواصل التحضير لموقعة الهلال .. والكوري "كيم" يوجد بالتدريبات

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر،اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة غريمه التقليدي الهلال.

وبدأت الحصة التدريبية التي قادها المدرب الجديد الأرجنتيني ميغيل روسو بتدريبات لياقية متنوعة، ثم قام اللاعبون بإجراء تمارين الجري بسرعات مختلفة، وتضمنت الحصة تدريبات تكتيكية في مساحات محددة، قبل أن يختتم الفريق التدريبات بمناورة على منتصف الملعب.

وشهدت تدريبات الأصفر حضور اللاعب الكوري كيم جين سو والذي يوجد في الرياض لإنهاء بعض الالتزامات الخاصة به في المملكة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يواصل التحضير لموقعة الهلال .. والكوري "كيم" يوجد بالتدريبات
سبق

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر،اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة غريمه التقليدي الهلال.

وبدأت الحصة التدريبية التي قادها المدرب الجديد الأرجنتيني ميغيل روسو بتدريبات لياقية متنوعة، ثم قام اللاعبون بإجراء تمارين الجري بسرعات مختلفة، وتضمنت الحصة تدريبات تكتيكية في مساحات محددة، قبل أن يختتم الفريق التدريبات بمناورة على منتصف الملعب.

وشهدت تدريبات الأصفر حضور اللاعب الكوري كيم جين سو والذي يوجد في الرياض لإنهاء بعض الالتزامات الخاصة به في المملكة.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
11:14 PM

النصر يواصل التحضير لموقعة الهلال .. والكوري "كيم" يوجد بالتدريبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر،اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة غريمه التقليدي الهلال.

وبدأت الحصة التدريبية التي قادها المدرب الجديد الأرجنتيني ميغيل روسو بتدريبات لياقية متنوعة، ثم قام اللاعبون بإجراء تمارين الجري بسرعات مختلفة، وتضمنت الحصة تدريبات تكتيكية في مساحات محددة، قبل أن يختتم الفريق التدريبات بمناورة على منتصف الملعب.

وشهدت تدريبات الأصفر حضور اللاعب الكوري كيم جين سو والذي يوجد في الرياض لإنهاء بعض الالتزامات الخاصة به في المملكة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,462
201,250 سيارة ..

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