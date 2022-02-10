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بنسبة 100%.. بي.إيه 2" يسيطر على إصابات جنوب إفريقيا من "كورونا"

متحور فرعي من "أوميكرون" ويبدو أكثر عدوى وسرعةً في الانتشار

أصبح المتحور الفرعي من أوميكرون "بي. إيه 2" يمثل نحو 100% من حالات إصابة كورونا الجديدة في جنوب إفريقيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البروفيسور توليو دي أوليفيرا أستاذ المعلوماتية الحيوية، الذي يدير معاهد تسلسل الحمض النووي، ويعمل مستشاراً للحكومة في جنوب إفريقيا بشأن الوضع الوبائي، القول في تغريدة إنه يبدو أن المتحور الفرعي أكثر قدرة على الانتشار من المتحور الأصلي.

وأضاف وفق "الألمانية"، أنه لا يوجد بعدُ ما يشير إلى أنه يسبب أعراضاً أكثر حدة.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت سابقاً أنه تم رصد المتحور الفرعي "بي أيه.2" في أنحاء إفريقيا، وأنه يجب على الدول تتبّع المزيد من عينات فيروس كورونا بحيث يمكن رصد مدى انتشاره.

ويثير المتحور الفرعي "بي أيه.2" قلقاً لدى العلماء، حيث تُظهر دراسات أنه يبدو أكثر عدوى من سلالة أوميكرون الأصلية، التي تم رصدها في جنوب إفريقيا وبوتسوانا في نوفمبر.

فيروس كورونا الجديد

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بنسبة 100%.. بي.إيه 2" يسيطر على إصابات جنوب إفريقيا من "كورونا"
سبق

أصبح المتحور الفرعي من أوميكرون "بي. إيه 2" يمثل نحو 100% من حالات إصابة كورونا الجديدة في جنوب إفريقيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البروفيسور توليو دي أوليفيرا أستاذ المعلوماتية الحيوية، الذي يدير معاهد تسلسل الحمض النووي، ويعمل مستشاراً للحكومة في جنوب إفريقيا بشأن الوضع الوبائي، القول في تغريدة إنه يبدو أن المتحور الفرعي أكثر قدرة على الانتشار من المتحور الأصلي.

وأضاف وفق "الألمانية"، أنه لا يوجد بعدُ ما يشير إلى أنه يسبب أعراضاً أكثر حدة.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت سابقاً أنه تم رصد المتحور الفرعي "بي أيه.2" في أنحاء إفريقيا، وأنه يجب على الدول تتبّع المزيد من عينات فيروس كورونا بحيث يمكن رصد مدى انتشاره.

ويثير المتحور الفرعي "بي أيه.2" قلقاً لدى العلماء، حيث تُظهر دراسات أنه يبدو أكثر عدوى من سلالة أوميكرون الأصلية، التي تم رصدها في جنوب إفريقيا وبوتسوانا في نوفمبر.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
12:38 PM

بنسبة 100%.. بي.إيه 2" يسيطر على إصابات جنوب إفريقيا من "كورونا"

متحور فرعي من "أوميكرون" ويبدو أكثر عدوى وسرعةً في الانتشار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصبح المتحور الفرعي من أوميكرون "بي. إيه 2" يمثل نحو 100% من حالات إصابة كورونا الجديدة في جنوب إفريقيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البروفيسور توليو دي أوليفيرا أستاذ المعلوماتية الحيوية، الذي يدير معاهد تسلسل الحمض النووي، ويعمل مستشاراً للحكومة في جنوب إفريقيا بشأن الوضع الوبائي، القول في تغريدة إنه يبدو أن المتحور الفرعي أكثر قدرة على الانتشار من المتحور الأصلي.

وأضاف وفق "الألمانية"، أنه لا يوجد بعدُ ما يشير إلى أنه يسبب أعراضاً أكثر حدة.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت سابقاً أنه تم رصد المتحور الفرعي "بي أيه.2" في أنحاء إفريقيا، وأنه يجب على الدول تتبّع المزيد من عينات فيروس كورونا بحيث يمكن رصد مدى انتشاره.

ويثير المتحور الفرعي "بي أيه.2" قلقاً لدى العلماء، حيث تُظهر دراسات أنه يبدو أكثر عدوى من سلالة أوميكرون الأصلية، التي تم رصدها في جنوب إفريقيا وبوتسوانا في نوفمبر.

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