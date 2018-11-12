النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مركز نايف بن عبدالعزيز للتسامح يشارك في اليوم العالمي للسلام

يشارك مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز للسلام والتسامح بجامعة الأمير محمد بن فهد من خلال تقديم عدد من الفعاليات والأنشطة وورش العمل في اليوم العالمي للتسامح الذي يقام في 16 نوفمبر من كل عام.

ويسعى المركز، خلال هذه الفعالية، إلى البدء في ترجمة ونشر أحد الكتب القيمة المتعلقة بتعزيز السلام والتسامح، وذلك في إطار مشروع "معرفة" الذي تتبناه جامعة الأمير محمد بن فهد ومؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية والذي يُعنى بنقل أفضل الممارسات العالمية في المجالات المختلفة من خلال الترجمة.

وينظم المركز عدداً من ورش العمل المتعددة لطلاب الجامعة، وكذلك أعضاء هيئة التدريس، في إطار سلسلة من ورش العمل المتعددة التي أقامتها الجامعة مسبقاً وتهدف إلى قراءة هذا المفهوم في أوساط الشباب وتعزيزه لديهم.

ويسعى المركز إلى الاستفادة من تجارب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، من خلال جلسات العصف الذهني التي تعكس هذه المفاهيم لديهم من خلال بيئاتهم الاجتماعية المختلفة.

ويستهدف المركز إنتاج أحد الأفلام الوثائقية والتي تسعى إلى تعزيز هذا المفهوم بشكل مبسط.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
مركز نايف بن عبدالعزيز للتسامح يشارك في اليوم العالمي للسلام
سبق

يشارك مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز للسلام والتسامح بجامعة الأمير محمد بن فهد من خلال تقديم عدد من الفعاليات والأنشطة وورش العمل في اليوم العالمي للتسامح الذي يقام في 16 نوفمبر من كل عام.

ويسعى المركز، خلال هذه الفعالية، إلى البدء في ترجمة ونشر أحد الكتب القيمة المتعلقة بتعزيز السلام والتسامح، وذلك في إطار مشروع "معرفة" الذي تتبناه جامعة الأمير محمد بن فهد ومؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية والذي يُعنى بنقل أفضل الممارسات العالمية في المجالات المختلفة من خلال الترجمة.

وينظم المركز عدداً من ورش العمل المتعددة لطلاب الجامعة، وكذلك أعضاء هيئة التدريس، في إطار سلسلة من ورش العمل المتعددة التي أقامتها الجامعة مسبقاً وتهدف إلى قراءة هذا المفهوم في أوساط الشباب وتعزيزه لديهم.

ويسعى المركز إلى الاستفادة من تجارب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، من خلال جلسات العصف الذهني التي تعكس هذه المفاهيم لديهم من خلال بيئاتهم الاجتماعية المختلفة.

ويستهدف المركز إنتاج أحد الأفلام الوثائقية والتي تسعى إلى تعزيز هذا المفهوم بشكل مبسط.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
02:24 PM

مركز نايف بن عبدالعزيز للتسامح يشارك في اليوم العالمي للسلام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4

يشارك مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز للسلام والتسامح بجامعة الأمير محمد بن فهد من خلال تقديم عدد من الفعاليات والأنشطة وورش العمل في اليوم العالمي للتسامح الذي يقام في 16 نوفمبر من كل عام.

ويسعى المركز، خلال هذه الفعالية، إلى البدء في ترجمة ونشر أحد الكتب القيمة المتعلقة بتعزيز السلام والتسامح، وذلك في إطار مشروع "معرفة" الذي تتبناه جامعة الأمير محمد بن فهد ومؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية والذي يُعنى بنقل أفضل الممارسات العالمية في المجالات المختلفة من خلال الترجمة.

وينظم المركز عدداً من ورش العمل المتعددة لطلاب الجامعة، وكذلك أعضاء هيئة التدريس، في إطار سلسلة من ورش العمل المتعددة التي أقامتها الجامعة مسبقاً وتهدف إلى قراءة هذا المفهوم في أوساط الشباب وتعزيزه لديهم.

ويسعى المركز إلى الاستفادة من تجارب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، من خلال جلسات العصف الذهني التي تعكس هذه المفاهيم لديهم من خلال بيئاتهم الاجتماعية المختلفة.

ويستهدف المركز إنتاج أحد الأفلام الوثائقية والتي تسعى إلى تعزيز هذا المفهوم بشكل مبسط.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,448
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,723
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,209
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,323

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة