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شاهد.. محافظ شقراء يقف على عملية نزح مياه الأمطار من الشوارع

حولت شوارعها إلى بحيرات واستمرت حتى منتصف الليل.. و"سبق" ترصد

تسبَّبت الأمطار الغزيرة التي استمرت في الهطول على محافظة شقراء في تدفق المياه في كافة شوارعها وميادينها بشكل غزير؛ ما جعل الجهات الحكومية المعنية تبذل جهوداً مكثفة لإزالة خطورة التجمعات المائية من الشوارع.

"سبق" رصدت تلك الجهود ووثقت وقوف محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، على عملية نزح المياه من عدد من شوارع المحافظة التي تحولت لبحيرات مائية، لاسيما مدخل شقراء الشرقي.

كما وثقت عمليات إزالة المياه من أكبر تجمع للسيول في مدخل شقراء الشرقي بالقرب من دوار السجن من قبل الجهات المعنية، إذ شاركت آليات البلدية في عملية نزح وشفط المياه، فيما شارك رجال والدفاع المدني في الدعم والمساندة.

وساهم رجال المرور والدوريات الأمنية في تنظيم السير وفك الزحام، كما تواجد محافظ شقراء عادل بن عبد الله البواردي على رأس الجهات العاملة ووقف على أعمالها المتواصلة حتى منتصف الليل وفي نفس الصدد لا زالت الأمطار مستمرة في الهطول بغزارة على محافظة شقراء ومراكزها حتى إعداد هذا الخبر.

شقراء محافظ شقراء أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. محافظ شقراء يقف على عملية نزح مياه الأمطار من الشوارع
سبق

تسبَّبت الأمطار الغزيرة التي استمرت في الهطول على محافظة شقراء في تدفق المياه في كافة شوارعها وميادينها بشكل غزير؛ ما جعل الجهات الحكومية المعنية تبذل جهوداً مكثفة لإزالة خطورة التجمعات المائية من الشوارع.

"سبق" رصدت تلك الجهود ووثقت وقوف محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، على عملية نزح المياه من عدد من شوارع المحافظة التي تحولت لبحيرات مائية، لاسيما مدخل شقراء الشرقي.

كما وثقت عمليات إزالة المياه من أكبر تجمع للسيول في مدخل شقراء الشرقي بالقرب من دوار السجن من قبل الجهات المعنية، إذ شاركت آليات البلدية في عملية نزح وشفط المياه، فيما شارك رجال والدفاع المدني في الدعم والمساندة.

وساهم رجال المرور والدوريات الأمنية في تنظيم السير وفك الزحام، كما تواجد محافظ شقراء عادل بن عبد الله البواردي على رأس الجهات العاملة ووقف على أعمالها المتواصلة حتى منتصف الليل وفي نفس الصدد لا زالت الأمطار مستمرة في الهطول بغزارة على محافظة شقراء ومراكزها حتى إعداد هذا الخبر.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
12:49 AM

شاهد.. محافظ شقراء يقف على عملية نزح مياه الأمطار من الشوارع

حولت شوارعها إلى بحيرات واستمرت حتى منتصف الليل.. و"سبق" ترصد

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فلاح الجوفان - شقراء
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تسبَّبت الأمطار الغزيرة التي استمرت في الهطول على محافظة شقراء في تدفق المياه في كافة شوارعها وميادينها بشكل غزير؛ ما جعل الجهات الحكومية المعنية تبذل جهوداً مكثفة لإزالة خطورة التجمعات المائية من الشوارع.

"سبق" رصدت تلك الجهود ووثقت وقوف محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، على عملية نزح المياه من عدد من شوارع المحافظة التي تحولت لبحيرات مائية، لاسيما مدخل شقراء الشرقي.

كما وثقت عمليات إزالة المياه من أكبر تجمع للسيول في مدخل شقراء الشرقي بالقرب من دوار السجن من قبل الجهات المعنية، إذ شاركت آليات البلدية في عملية نزح وشفط المياه، فيما شارك رجال والدفاع المدني في الدعم والمساندة.

وساهم رجال المرور والدوريات الأمنية في تنظيم السير وفك الزحام، كما تواجد محافظ شقراء عادل بن عبد الله البواردي على رأس الجهات العاملة ووقف على أعمالها المتواصلة حتى منتصف الليل وفي نفس الصدد لا زالت الأمطار مستمرة في الهطول بغزارة على محافظة شقراء ومراكزها حتى إعداد هذا الخبر.

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