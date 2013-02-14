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طعنات سكين وجثة وكلمة الفصل "قصاص".. جدة تشهد تنفيذ شرع الله في الجاني

من بيان الداخلية: العقاب الشرعي مصير كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة -مصري الجنسية- أقدم على قتل آخر من جنسيته نفسها، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته.

تفصيلاً أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم/ حسن شحات عبدالحق أحمد -مصري الجنسية- على قتل/ سعيد إبراهيم مصطفى علي -مصري الجنسية-، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته.

وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني/ حسن شحات عبدالحق أحمد، يوم الإثنين بتاريخ 13 /7/ 1443هـ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.

ووزارة الداخلية تُعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طعنات سكين وجثة وكلمة الفصل "قصاص".. جدة تشهد تنفيذ شرع الله في الجاني
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة -مصري الجنسية- أقدم على قتل آخر من جنسيته نفسها، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته.

تفصيلاً أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم/ حسن شحات عبدالحق أحمد -مصري الجنسية- على قتل/ سعيد إبراهيم مصطفى علي -مصري الجنسية-، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته.

وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني/ حسن شحات عبدالحق أحمد، يوم الإثنين بتاريخ 13 /7/ 1443هـ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.

ووزارة الداخلية تُعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
01:19 PM

طعنات سكين وجثة وكلمة الفصل "قصاص".. جدة تشهد تنفيذ شرع الله في الجاني

من بيان الداخلية: العقاب الشرعي مصير كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة -مصري الجنسية- أقدم على قتل آخر من جنسيته نفسها، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته.

تفصيلاً أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم/ حسن شحات عبدالحق أحمد -مصري الجنسية- على قتل/ سعيد إبراهيم مصطفى علي -مصري الجنسية-، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته.

وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني/ حسن شحات عبدالحق أحمد، يوم الإثنين بتاريخ 13 /7/ 1443هـ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.

ووزارة الداخلية تُعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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