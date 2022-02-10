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"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: رياح وسُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الخميس

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في (المدينة المنورة ومكة والمكرمة والشرقية والباحة وعسير وحائل).

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة واليتمة، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ11.00 من صباح الخميس، فيما تشهد ثول وجدة والشعيبة ورابغ سُحبًا رعدية ممطرة حتى العاشرة صباحًا، وتشهد المنطقة ضبابًا على أضم والشفا والطائف والهدا وقيا وميسان حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وتشهد منطقة حائل رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسيلمي والشملي والشنان والمستجدة والغزالة وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الخميس.

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص والربوعة وبارق وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد الباحة أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وكذلك تشهد المنطقة الشرقية ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء البطحاء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف والظهران وبقيق ورأس تنورة وسلوى وعردة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

المركز الوطني للأرصاد الأرصاد الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: رياح وسُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في (المدينة المنورة ومكة والمكرمة والشرقية والباحة وعسير وحائل).

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة واليتمة، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ11.00 من صباح الخميس، فيما تشهد ثول وجدة والشعيبة ورابغ سُحبًا رعدية ممطرة حتى العاشرة صباحًا، وتشهد المنطقة ضبابًا على أضم والشفا والطائف والهدا وقيا وميسان حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وتشهد منطقة حائل رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسيلمي والشملي والشنان والمستجدة والغزالة وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الخميس.

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص والربوعة وبارق وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد الباحة أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وكذلك تشهد المنطقة الشرقية ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء البطحاء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف والظهران وبقيق ورأس تنورة وسلوى وعردة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
01:49 AM
اخر تعديل
10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
04:42 AM

"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: رياح وسُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الخميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في (المدينة المنورة ومكة والمكرمة والشرقية والباحة وعسير وحائل).

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة واليتمة، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ11.00 من صباح الخميس، فيما تشهد ثول وجدة والشعيبة ورابغ سُحبًا رعدية ممطرة حتى العاشرة صباحًا، وتشهد المنطقة ضبابًا على أضم والشفا والطائف والهدا وقيا وميسان حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وتشهد منطقة حائل رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسيلمي والشملي والشنان والمستجدة والغزالة وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الخميس.

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص والربوعة وبارق وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد الباحة أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وكذلك تشهد المنطقة الشرقية ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء البطحاء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف والظهران وبقيق ورأس تنورة وسلوى وعردة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

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