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الأخضر يصل المنامة ويجري أول تدريباته تحضيراُ لملاقاة اليمن

افتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد؛ تدريباته في العاصمة البحرينية المنامة؛ تحضيرًا لمباراته الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 م أمام منتخب اليمن، التي ستقام بعد غد الثلاثاء على ملعب البحرين الوطني بالعاصمة المنامة.

وكانت بعثة "الأخضر" وصلت إلى مملكة البحرين اليوم، وكان في استقبالها ممثلو الاتحاد البحريني لكرة القدم.

ميدانيًّا: أجرى المنتخب السعودي تدريبًا مسائيًا على ملعب مدينة الشيخ خليفة الرياضية تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"؛ حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تطبيق مجموعة من التمارين التكتيكية المتنوعة قبل أن يقسم اللاعبين لمجموعتين ليجري مناورة على كامل الملعب.


على جانب آخر يعقد المدير الفني "إيرفي رينارد" مؤتمرًا صحفيًا في السادسة والنصف مساء غدًا الاثنين في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد البحرين الوطني؛ للحديث عن مباراة الأخضر أمام منتخب اليمن.

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الأخضر يصل المنامة ويجري أول تدريباته تحضيراُ لملاقاة اليمن
سبق

افتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد؛ تدريباته في العاصمة البحرينية المنامة؛ تحضيرًا لمباراته الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 م أمام منتخب اليمن، التي ستقام بعد غد الثلاثاء على ملعب البحرين الوطني بالعاصمة المنامة.

وكانت بعثة "الأخضر" وصلت إلى مملكة البحرين اليوم، وكان في استقبالها ممثلو الاتحاد البحريني لكرة القدم.

ميدانيًّا: أجرى المنتخب السعودي تدريبًا مسائيًا على ملعب مدينة الشيخ خليفة الرياضية تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"؛ حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تطبيق مجموعة من التمارين التكتيكية المتنوعة قبل أن يقسم اللاعبين لمجموعتين ليجري مناورة على كامل الملعب.


على جانب آخر يعقد المدير الفني "إيرفي رينارد" مؤتمرًا صحفيًا في السادسة والنصف مساء غدًا الاثنين في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد البحرين الوطني؛ للحديث عن مباراة الأخضر أمام منتخب اليمن.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
10:14 PM

الأخضر يصل المنامة ويجري أول تدريباته تحضيراُ لملاقاة اليمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - المنامة
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افتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد؛ تدريباته في العاصمة البحرينية المنامة؛ تحضيرًا لمباراته الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 م أمام منتخب اليمن، التي ستقام بعد غد الثلاثاء على ملعب البحرين الوطني بالعاصمة المنامة.

وكانت بعثة "الأخضر" وصلت إلى مملكة البحرين اليوم، وكان في استقبالها ممثلو الاتحاد البحريني لكرة القدم.

ميدانيًّا: أجرى المنتخب السعودي تدريبًا مسائيًا على ملعب مدينة الشيخ خليفة الرياضية تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"؛ حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تطبيق مجموعة من التمارين التكتيكية المتنوعة قبل أن يقسم اللاعبين لمجموعتين ليجري مناورة على كامل الملعب.


على جانب آخر يعقد المدير الفني "إيرفي رينارد" مؤتمرًا صحفيًا في السادسة والنصف مساء غدًا الاثنين في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد البحرين الوطني؛ للحديث عن مباراة الأخضر أمام منتخب اليمن.

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