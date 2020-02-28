قتل 16 عنصراً من قوات النظام السوري في قصف للجيش التركي بمحافظة إدلب بشمال غرب سوريا بالمدفعية والطائرات المسيرة استهدف مواقع لقوات النظام السوري بأرياف إدلب الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، أن ذلك جاء رداً على مقتل 33 جندياً تركياً، على الأقل، في قصف جوي استهدفها بالأمس من قبل قوات النظام السوري والقوات الروسية.

المرصد السوري: مقتل 16 من قوات النظام السوري في قصف تركي بأرياف إدلب وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-02-28 قتل 16 عنصراً من قوات النظام السوري في قصف للجيش التركي بمحافظة إدلب بشمال غرب سوريا بالمدفعية والطائرات المسيرة استهدف مواقع لقوات النظام السوري بأرياف إدلب الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، أن ذلك جاء رداً على مقتل 33 جندياً تركياً، على الأقل، في قصف جوي استهدفها بالأمس من قبل قوات النظام السوري والقوات الروسية.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441 02:56 PM

المرصد السوري: مقتل 16 من قوات النظام السوري في قصف تركي بأرياف إدلب رداً على مقتل 33 جندياً تركياً





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قتل 16 عنصراً من قوات النظام السوري في قصف للجيش التركي بمحافظة إدلب بشمال غرب سوريا بالمدفعية والطائرات المسيرة استهدف مواقع لقوات النظام السوري بأرياف إدلب الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، أن ذلك جاء رداً على مقتل 33 جندياً تركياً، على الأقل، في قصف جوي استهدفها بالأمس من قبل قوات النظام السوري والقوات الروسية.