جامعة أم القرى تعلن إغلاق مرحلة طلبات القبول واختيار التخصصات

حددت مواعيد اختبارات كلية التربية

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى, عن إغلاق مرحلة تقديم طلبات القبول واختيار التخصصات مساء اليوم السبت التي تم أتاحتها خلال الفترة من 12 - 16/ 10/ 1439هـ ، حيث تعد من أهم مراحل القبول التي على غرارها يتم قبول الطلبة وفقاً لاختيار الرغبات .

وأكد عميد القبول والتسجيل الدكتور هاشم بن أحمد الصمداني, أن إعلان نتائج مفاضلة المقبولين بالجامعة في جميع برامجها "انتظام" ستكون عبر بوابة القبول الإلكترونية يوم 2-3 /11 /1439هـ ، مشيراً إلى أنه ستتم قبل هذه المرحلة عملية الاختبارات والمقابلات الشخصية للأقسام المشترطة خلال الفترة من 17 - 28/ 10/ 1439هـ، مبيناً أن الكليات المشترطة اختبارات لبرامج أقسامها تتمثل في كلية الدعوة وأصول الدين حفظ القرآن كاملاً للمتقدمين على قسم القراءات، وكلية التربية والمشترطة اختبار للمتقدمين على قسم التربية البدنية، و قسم رياض الأطفال مع الإعداد التربوي.

وأفاد أن من بين الكليات المشترطة اختبارات لبرامجها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية للمتقدمين على قسم الشريعة، و كلية الدراسات القضائية والأنظمة للمتقدمين على قسم الدراسات القضائية، مشيراً إلى أنه يتم تحديد موعد ومكان إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية عبر موقع الجامعة الإلكتروني، منوها بأنه عند عدم اجتياز الاختبارات لهذه الأقسام يتم قبول المتقدمين على الرغبة التي تليها وفق المفاضلة الإلكترونية.

من جهة أخرى, أعلنت كلية التربية بالجامعة عن مواعيد وأماكن اختبارات القبول للمتقدمين على أقسام التربية البدنية ورياض الأطفال، مبينة أن سيتم إجراء الاختبار والمقابلة الشخصية للمتقدمات على برنامج رياض الأطفال يوم الأثنين المقبل الموافق لـ 18 /10 /1439هـ من الساعة 8 صباحاً حتى الـ 12 ظهراً بمبنى ي في قاعة 105 بمقر الجامعة بالزاهر .

وأفادت أنه سيتم إجراء اختبارات المتقدمين على قسم التربية البدنية خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين 20-21 /10 /1439هـ, فيما سيتم أجراء اختبار القوام والمقابلة الشخصية من الساعة 8 صباحاً حتى الـ 12 ظهراً بالصالة الرياضية بالمدينة الجامعية بالعابدية، أما الاختبارات العملية فستكون من الساعة الـ 4 حتى 6 مساءً بالإستاد الرياضي بالمدينة الجامعية بالعابدية .

