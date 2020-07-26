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"ترشيد" تستكمل تركيب 88 ألف مصباح في شوارع حائل

تمثل المرحلة الأولى من أعمال التأهيل بالمنطقة

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أعمال المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في منطقة حائل.

وبدأت "ترشيد" أعمالها مطلع العام الحالي 1441هـ، بعد أن وقعت اتفاقية مع أمانة المنطقة، تقوم الشركة بموجبه باستبدال إنارة الصوديوم التقليدية إلى إضاءة الليد (LED) التي تتماشى مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكذلك المعايير العالمية.

وأتمت الشركة تركيب حوالي 88 ألف مصباح لهذه المرحلة "مدينة حائل"، والذي من المتوقع أن يحقق خفضاً بحوالي 92 مليون كيلو واط ساعة سنوياً من الاستهلاك الكهربائي الحالي، أي ما يعادل وفراً بحوالي 70% من إجمالي الاستهلاك العام سنوياً.

وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" أن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنيّة على الشوارع الواقعة تحت أعمال كل مرحلة؛ إذ تشمل هذه الدراسة المسوحات الميدانية متضمنة قياسات الشارع من حيث العرض والامتداد، وأبعاد أعمدة الإنارة على كل شارع، وارتفاعها، وامتداد الأذرع، وقياس حركة الكثافة والسرعة للسيارات، والإسفلت المستخدم ودرجة اللون العاكسة للإضاءة، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان مستويات الإضاءة المثلى.

ومن المتوقع أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي تفادي 60 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة، أي ما يُعادل زراعة حوالي مليون شجرة سنوياً.

يشار إلى أن "ترشيد" قد استكملت أعمال المراحل الأولى في عددٍ من مناطق المملكة، ومنها المنطقة الشرقية، والجوف ومحافظة جدة، وقريباً في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ترشيد" تستكمل تركيب 88 ألف مصباح في شوارع حائل
سبق

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أعمال المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في منطقة حائل.

وبدأت "ترشيد" أعمالها مطلع العام الحالي 1441هـ، بعد أن وقعت اتفاقية مع أمانة المنطقة، تقوم الشركة بموجبه باستبدال إنارة الصوديوم التقليدية إلى إضاءة الليد (LED) التي تتماشى مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكذلك المعايير العالمية.

وأتمت الشركة تركيب حوالي 88 ألف مصباح لهذه المرحلة "مدينة حائل"، والذي من المتوقع أن يحقق خفضاً بحوالي 92 مليون كيلو واط ساعة سنوياً من الاستهلاك الكهربائي الحالي، أي ما يعادل وفراً بحوالي 70% من إجمالي الاستهلاك العام سنوياً.

وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" أن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنيّة على الشوارع الواقعة تحت أعمال كل مرحلة؛ إذ تشمل هذه الدراسة المسوحات الميدانية متضمنة قياسات الشارع من حيث العرض والامتداد، وأبعاد أعمدة الإنارة على كل شارع، وارتفاعها، وامتداد الأذرع، وقياس حركة الكثافة والسرعة للسيارات، والإسفلت المستخدم ودرجة اللون العاكسة للإضاءة، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان مستويات الإضاءة المثلى.

ومن المتوقع أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي تفادي 60 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة، أي ما يُعادل زراعة حوالي مليون شجرة سنوياً.

يشار إلى أن "ترشيد" قد استكملت أعمال المراحل الأولى في عددٍ من مناطق المملكة، ومنها المنطقة الشرقية، والجوف ومحافظة جدة، وقريباً في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
05:59 PM

"ترشيد" تستكمل تركيب 88 ألف مصباح في شوارع حائل

تمثل المرحلة الأولى من أعمال التأهيل بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أعمال المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في منطقة حائل.

وبدأت "ترشيد" أعمالها مطلع العام الحالي 1441هـ، بعد أن وقعت اتفاقية مع أمانة المنطقة، تقوم الشركة بموجبه باستبدال إنارة الصوديوم التقليدية إلى إضاءة الليد (LED) التي تتماشى مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكذلك المعايير العالمية.

وأتمت الشركة تركيب حوالي 88 ألف مصباح لهذه المرحلة "مدينة حائل"، والذي من المتوقع أن يحقق خفضاً بحوالي 92 مليون كيلو واط ساعة سنوياً من الاستهلاك الكهربائي الحالي، أي ما يعادل وفراً بحوالي 70% من إجمالي الاستهلاك العام سنوياً.

وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" أن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنيّة على الشوارع الواقعة تحت أعمال كل مرحلة؛ إذ تشمل هذه الدراسة المسوحات الميدانية متضمنة قياسات الشارع من حيث العرض والامتداد، وأبعاد أعمدة الإنارة على كل شارع، وارتفاعها، وامتداد الأذرع، وقياس حركة الكثافة والسرعة للسيارات، والإسفلت المستخدم ودرجة اللون العاكسة للإضاءة، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان مستويات الإضاءة المثلى.

ومن المتوقع أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي تفادي 60 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة، أي ما يُعادل زراعة حوالي مليون شجرة سنوياً.

يشار إلى أن "ترشيد" قد استكملت أعمال المراحل الأولى في عددٍ من مناطق المملكة، ومنها المنطقة الشرقية، والجوف ومحافظة جدة، وقريباً في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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