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أكاديمية التدريب بمستشفى نور مكة تنظم دورة بعنوان "منهجية كايزن اليابانية"

تهدف إلى تزويد المتدربين بالمفاهيم والإستراتيجيات المختلفة لهذه المنهجية

نظم مركز الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى النور التخصصي، اليوم الثلاثاء، دورة عن بعد بعنوان "منهجية كايزن اليابانية للتحسين المستمر".

وقال المدرب سامي علي واصل أخصائي أول ادارة خدمات صحية ومستشفيات: إن الدورة تهدف إلى تزويد المتدربين بالمفاهيم والإستراتيجيات المختلفة لهذه المنهجية ليتسنى اكتساب مهارات ومعارف علمية وتطبيقية تؤثر إيجاباً في مستوى الإنتاجية والتقليل من الهدر، وبما يمكنهم من فهم وإدراك أهمية التحسين المستمر في نجاح العمل المؤسسي في المنظمات وتحقيق أهدافها.

وأشار "واصل" إلى أن ممارسة طريقة "كايزن" لأول مرة في الشركات اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية، وتأثرت جزئياً بمُعلِّمِي إدارة الأعمال وإدارة الجودة الأمريكان، وظهرت بصورة ملحوظة كجزء من أسلوب شركة "تويوتا". ومنذ ذلك الحين انتشرت في جميع أنحاء العالم، وقد تم تطبيقها أيضًا في بيئات خارج نطاق التجارة والإنتاج.

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أكاديمية التدريب بمستشفى نور مكة تنظم دورة بعنوان "منهجية كايزن اليابانية"
سبق

نظم مركز الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى النور التخصصي، اليوم الثلاثاء، دورة عن بعد بعنوان "منهجية كايزن اليابانية للتحسين المستمر".

وقال المدرب سامي علي واصل أخصائي أول ادارة خدمات صحية ومستشفيات: إن الدورة تهدف إلى تزويد المتدربين بالمفاهيم والإستراتيجيات المختلفة لهذه المنهجية ليتسنى اكتساب مهارات ومعارف علمية وتطبيقية تؤثر إيجاباً في مستوى الإنتاجية والتقليل من الهدر، وبما يمكنهم من فهم وإدراك أهمية التحسين المستمر في نجاح العمل المؤسسي في المنظمات وتحقيق أهدافها.

وأشار "واصل" إلى أن ممارسة طريقة "كايزن" لأول مرة في الشركات اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية، وتأثرت جزئياً بمُعلِّمِي إدارة الأعمال وإدارة الجودة الأمريكان، وظهرت بصورة ملحوظة كجزء من أسلوب شركة "تويوتا". ومنذ ذلك الحين انتشرت في جميع أنحاء العالم، وقد تم تطبيقها أيضًا في بيئات خارج نطاق التجارة والإنتاج.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
09:48 PM

أكاديمية التدريب بمستشفى نور مكة تنظم دورة بعنوان "منهجية كايزن اليابانية"

تهدف إلى تزويد المتدربين بالمفاهيم والإستراتيجيات المختلفة لهذه المنهجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظم مركز الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى النور التخصصي، اليوم الثلاثاء، دورة عن بعد بعنوان "منهجية كايزن اليابانية للتحسين المستمر".

وقال المدرب سامي علي واصل أخصائي أول ادارة خدمات صحية ومستشفيات: إن الدورة تهدف إلى تزويد المتدربين بالمفاهيم والإستراتيجيات المختلفة لهذه المنهجية ليتسنى اكتساب مهارات ومعارف علمية وتطبيقية تؤثر إيجاباً في مستوى الإنتاجية والتقليل من الهدر، وبما يمكنهم من فهم وإدراك أهمية التحسين المستمر في نجاح العمل المؤسسي في المنظمات وتحقيق أهدافها.

وأشار "واصل" إلى أن ممارسة طريقة "كايزن" لأول مرة في الشركات اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية، وتأثرت جزئياً بمُعلِّمِي إدارة الأعمال وإدارة الجودة الأمريكان، وظهرت بصورة ملحوظة كجزء من أسلوب شركة "تويوتا". ومنذ ذلك الحين انتشرت في جميع أنحاء العالم، وقد تم تطبيقها أيضًا في بيئات خارج نطاق التجارة والإنتاج.

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