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"الهزاني" يكريم لجنة الأفلاج بـ10 شهادات ودرع التميز لمبادراتها التطوعية

بمناسبة يوم التطوع العالمي.. وفي حضور العديد من مديري الجمعيات ولجان التنمية

سلم محافظ الأفلاج تركي الهزاني، أمس، لجنة تنمية الأفلاج، عشرة شهادات شكر، ودرع؛ نظير تميز مبادراتها التطوعية بتوصيل أدوية مرضى الأمراض المزمنة لمنازلهم خلال جائحة كورونا، والتي استفاد منها أكثر من 120 شخصاً في عدد من مراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال حفل أقامه مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج بمناسبة اليوم التطوعي السعودي العالمي.

وشهد الحفل حضور العديد من مديري الجمعيات ولجان التنمية والفرق التطوعية بالمحافظة.

وكانت لجنة تنمية الأفلاج أطلقت العديد من المبادرات؛ تزامناً مع جائحة كورونا، لتقديم الخدمات للأهالي، وبث الكثير من الرسائل ومقاطع الفيديو، تحاكي كيفية التعامل مع فيروس كورونا وطرق الوقاية منه وسبل التقيد بالطرق الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، وتواصل تقديم العديد من المبادرات الاجتماعية والتطوعية على مدار العام.

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"الهزاني" يكريم لجنة الأفلاج بـ10 شهادات ودرع التميز لمبادراتها التطوعية
سبق

سلم محافظ الأفلاج تركي الهزاني، أمس، لجنة تنمية الأفلاج، عشرة شهادات شكر، ودرع؛ نظير تميز مبادراتها التطوعية بتوصيل أدوية مرضى الأمراض المزمنة لمنازلهم خلال جائحة كورونا، والتي استفاد منها أكثر من 120 شخصاً في عدد من مراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال حفل أقامه مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج بمناسبة اليوم التطوعي السعودي العالمي.

وشهد الحفل حضور العديد من مديري الجمعيات ولجان التنمية والفرق التطوعية بالمحافظة.

وكانت لجنة تنمية الأفلاج أطلقت العديد من المبادرات؛ تزامناً مع جائحة كورونا، لتقديم الخدمات للأهالي، وبث الكثير من الرسائل ومقاطع الفيديو، تحاكي كيفية التعامل مع فيروس كورونا وطرق الوقاية منه وسبل التقيد بالطرق الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، وتواصل تقديم العديد من المبادرات الاجتماعية والتطوعية على مدار العام.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
03:20 PM

"الهزاني" يكريم لجنة الأفلاج بـ10 شهادات ودرع التميز لمبادراتها التطوعية

بمناسبة يوم التطوع العالمي.. وفي حضور العديد من مديري الجمعيات ولجان التنمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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سلم محافظ الأفلاج تركي الهزاني، أمس، لجنة تنمية الأفلاج، عشرة شهادات شكر، ودرع؛ نظير تميز مبادراتها التطوعية بتوصيل أدوية مرضى الأمراض المزمنة لمنازلهم خلال جائحة كورونا، والتي استفاد منها أكثر من 120 شخصاً في عدد من مراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال حفل أقامه مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج بمناسبة اليوم التطوعي السعودي العالمي.

وشهد الحفل حضور العديد من مديري الجمعيات ولجان التنمية والفرق التطوعية بالمحافظة.

وكانت لجنة تنمية الأفلاج أطلقت العديد من المبادرات؛ تزامناً مع جائحة كورونا، لتقديم الخدمات للأهالي، وبث الكثير من الرسائل ومقاطع الفيديو، تحاكي كيفية التعامل مع فيروس كورونا وطرق الوقاية منه وسبل التقيد بالطرق الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، وتواصل تقديم العديد من المبادرات الاجتماعية والتطوعية على مدار العام.

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