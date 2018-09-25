محلل طقس: اليوم بداية دخول الكتلة الهوائية الباردة على تبوك

توقّع أن تشهد جميع المناطق انخفاض الحرارة بشكل تدريجي

كشف محلل الطقس عادل محمود القازنلي؛ أن اليوم هو بداية دخول الكتلة الهوائية الباردة على تبوك والوجه ومعظم مدن الشمال، وخلال اليومين القادمين تتأثر بها الأجزاء الغربية بالمدينة المنوّرة والرياض.

وقال عبر قناة الإخبارية: خلال يومَي الأحد والإثنين، سيكون هناك نشاط للرياح السطحية على الأطراف الشرقية وقد تسهم في ارتفاع الأمواج على السواحل الشرقية لأكثر من 1.5 متر.

وأضاف: خلال الفترة القادمة سيشهد الكل انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة نتيجة توالي دخول الكتل الهوائية الباردة، وهذه أول كتلة هوائية باردة، وفي شمال المملكة سيبدأ الشعور بانخفاض الحرارة، ثم مناطق الوسط والمناطق الغربية.

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