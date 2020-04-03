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"الصحة" تعلن تسجيل 154 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 03 أبريل 2020، عن تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2039 حالة حتى الآن.

وكشف العبدالعالي عن ارتفاع عدد حالات التعافي الى 351 حالة ولله الحمد فيما بين ان اجمالي عدد حالات الوفاة وصل الى 25 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تعلن تسجيل 154 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 03 أبريل 2020، عن تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2039 حالة حتى الآن.

وكشف العبدالعالي عن ارتفاع عدد حالات التعافي الى 351 حالة ولله الحمد فيما بين ان اجمالي عدد حالات الوفاة وصل الى 25 حالة.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
03:39 PM
اخر تعديل
03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
06:23 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 154 إصابة جديدة بـ"كورونا"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
63
155,845

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 03 أبريل 2020، عن تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2039 حالة حتى الآن.

وكشف العبدالعالي عن ارتفاع عدد حالات التعافي الى 351 حالة ولله الحمد فيما بين ان اجمالي عدد حالات الوفاة وصل الى 25 حالة.

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