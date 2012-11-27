النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 302 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 407 خلال الـ24 ساعة الماضية

"إغاثي الملك سلمان" يواصل "مهارتي بيدي- 2" لصالح الأيتام بمأرب

المركز يوزع 650 حقيبة شتوية على النازحين بمحافظة "الجوف"

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مهارتي "بيدي- 2" لتحسين سبل العيش للأيتام ومعيلات الأسر في محافظة مأرب.

وتواصل 100 مستفيدة من معيلات الأيتام، تدريباتهن في الخياطة والتطريز على مدى 60 ساعة تدريبية، تشمل الجانب النظري والعملي على الطريقة الصحيحة لأخذ المقاسات والخياطة والتفصيل والتطريز.

ويواصل المشروع تنفيذ دورة صيانة الجوالات التي يستفيد منها 75 شابًّا وفتاة، يتلقون على مدى 160 ساعة تدريبية، معارف حول مكونات وصيانة المشكلات الرئيسية للهواتف النقالة.

يشار إلى أن مشروع مهارتي بيدي (النسخة الثانية) يهدف إلى إيجاد فرص اقتصادية للأيتام ومعيلات الأسر، من خلال تدريب 500 مستفيد في 8 مجالات مهنية هي "الخياطة والتطريز، والكوافير، وصناعة المعجنات، والتمديدات الكهربائية، وصيانة الجوال، إلى جانب البيطرة والثروة الزراعية الحيوانية"، ينتهي بصرف مِنَح للمتدربين لإنشاء مشاريع صغيرة لهم.

من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس -ضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020م- 550 حقيبة شتوية للنازحين من نهم والخانق إلى مخيم السويداء بمحافظة مأرب، تشتمل على 1.100 سترة كبيرة، و1.100 سترة صغيرة، و1.100 "بلوفر" كبير، و1.100 "بلوفر" صغير، و1.100 بطانية كبيرة، و1.100 بطانية صغيرة.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدّمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، ضِمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020م، 650 حقيبة شتوية للنازحين في مخيمي بن معيلي ومفرق حريب بمحافظة الجوف اليمنية، تشتمل على 1300 "جاكت" كبير، و1300 "جاكت" صغير، و1300 "بلوفر" كبير، و1300 "بلوفر" صغير، و1300 بطانية كبير، و1300 بطانية صغير، استفاد منها 650 أسرة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إغاثي الملك سلمان" يواصل "مهارتي بيدي- 2" لصالح الأيتام بمأرب
سبق

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مهارتي "بيدي- 2" لتحسين سبل العيش للأيتام ومعيلات الأسر في محافظة مأرب.

وتواصل 100 مستفيدة من معيلات الأيتام، تدريباتهن في الخياطة والتطريز على مدى 60 ساعة تدريبية، تشمل الجانب النظري والعملي على الطريقة الصحيحة لأخذ المقاسات والخياطة والتفصيل والتطريز.

ويواصل المشروع تنفيذ دورة صيانة الجوالات التي يستفيد منها 75 شابًّا وفتاة، يتلقون على مدى 160 ساعة تدريبية، معارف حول مكونات وصيانة المشكلات الرئيسية للهواتف النقالة.

يشار إلى أن مشروع مهارتي بيدي (النسخة الثانية) يهدف إلى إيجاد فرص اقتصادية للأيتام ومعيلات الأسر، من خلال تدريب 500 مستفيد في 8 مجالات مهنية هي "الخياطة والتطريز، والكوافير، وصناعة المعجنات، والتمديدات الكهربائية، وصيانة الجوال، إلى جانب البيطرة والثروة الزراعية الحيوانية"، ينتهي بصرف مِنَح للمتدربين لإنشاء مشاريع صغيرة لهم.

من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس -ضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020م- 550 حقيبة شتوية للنازحين من نهم والخانق إلى مخيم السويداء بمحافظة مأرب، تشتمل على 1.100 سترة كبيرة، و1.100 سترة صغيرة، و1.100 "بلوفر" كبير، و1.100 "بلوفر" صغير، و1.100 بطانية كبيرة، و1.100 بطانية صغيرة.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدّمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، ضِمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020م، 650 حقيبة شتوية للنازحين في مخيمي بن معيلي ومفرق حريب بمحافظة الجوف اليمنية، تشتمل على 1300 "جاكت" كبير، و1300 "جاكت" صغير، و1300 "بلوفر" كبير، و1300 "بلوفر" صغير، و1300 بطانية كبير، و1300 بطانية صغير، استفاد منها 650 أسرة.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
02:43 PM

"إغاثي الملك سلمان" يواصل "مهارتي بيدي- 2" لصالح الأيتام بمأرب

المركز يوزع 650 حقيبة شتوية على النازحين بمحافظة "الجوف"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
74

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مهارتي "بيدي- 2" لتحسين سبل العيش للأيتام ومعيلات الأسر في محافظة مأرب.

وتواصل 100 مستفيدة من معيلات الأيتام، تدريباتهن في الخياطة والتطريز على مدى 60 ساعة تدريبية، تشمل الجانب النظري والعملي على الطريقة الصحيحة لأخذ المقاسات والخياطة والتفصيل والتطريز.

ويواصل المشروع تنفيذ دورة صيانة الجوالات التي يستفيد منها 75 شابًّا وفتاة، يتلقون على مدى 160 ساعة تدريبية، معارف حول مكونات وصيانة المشكلات الرئيسية للهواتف النقالة.

يشار إلى أن مشروع مهارتي بيدي (النسخة الثانية) يهدف إلى إيجاد فرص اقتصادية للأيتام ومعيلات الأسر، من خلال تدريب 500 مستفيد في 8 مجالات مهنية هي "الخياطة والتطريز، والكوافير، وصناعة المعجنات، والتمديدات الكهربائية، وصيانة الجوال، إلى جانب البيطرة والثروة الزراعية الحيوانية"، ينتهي بصرف مِنَح للمتدربين لإنشاء مشاريع صغيرة لهم.

من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس -ضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020م- 550 حقيبة شتوية للنازحين من نهم والخانق إلى مخيم السويداء بمحافظة مأرب، تشتمل على 1.100 سترة كبيرة، و1.100 سترة صغيرة، و1.100 "بلوفر" كبير، و1.100 "بلوفر" صغير، و1.100 بطانية كبيرة، و1.100 بطانية صغيرة.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدّمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، ضِمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020م، 650 حقيبة شتوية للنازحين في مخيمي بن معيلي ومفرق حريب بمحافظة الجوف اليمنية، تشتمل على 1300 "جاكت" كبير، و1300 "جاكت" صغير، و1300 "بلوفر" كبير، و1300 "بلوفر" صغير، و1300 بطانية كبير، و1300 بطانية صغير، استفاد منها 650 أسرة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,149
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,259
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,854
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,588

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة