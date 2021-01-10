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المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على جازان

قال: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى الـ 12 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظتَي فرسان والدرب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 12 مساءً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على جازان
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظتَي فرسان والدرب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 12 مساءً.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
10:34 AM

المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على جازان

قال: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى الـ 12 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظتَي فرسان والدرب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 12 مساءً.

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