وزير الصحة: اهتمامكم بالوقاية يساعد في حمايتكم.. تجنبوا المصافحة والأماكن المزدحمة
دعا وزير الصحة توفيق الربيعة إلى الاهتمام بالوقاية، وقال في رسالة عبر حسابه على تويتر: "اهتمامكم بالوقاية يساعد في حمايتكم وحماية مَن تحبون".
وشدَّد الوزير على أهمية تجنُّب المصافحة، وتجنُّب الأماكن المزدحمة.
وقال: "اعزل نفسك مباشرة عند وجود أي أعراض إنفلونزا، واتصل بـ ٩٣٧".
وشدَّد الوزير على الاهتمام بنظافة اليدين؛ لأنهما أكبر ناقل للعدوى.
ونشر وزير الصحة "إنفوغرافيك" توعويًّا.
فيروس كورونا الجديد
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وزير الصحة
توفيق الربيعة
وزير الصحة: اهتمامكم بالوقاية يساعد في حمايتكم.. تجنبوا المصافحة والأماكن المزدحمة
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-03-13
دعا وزير الصحة توفيق الربيعة إلى الاهتمام بالوقاية، وقال في رسالة عبر حسابه على تويتر: "اهتمامكم بالوقاية يساعد في حمايتكم وحماية مَن تحبون".
وشدَّد الوزير على أهمية تجنُّب المصافحة، وتجنُّب الأماكن المزدحمة.
وقال: "اعزل نفسك مباشرة عند وجود أي أعراض إنفلونزا، واتصل بـ ٩٣٧".
وشدَّد الوزير على الاهتمام بنظافة اليدين؛ لأنهما أكبر ناقل للعدوى.
ونشر وزير الصحة "إنفوغرافيك" توعويًّا.
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
10:19 PM
وزير الصحة: اهتمامكم بالوقاية يساعد في حمايتكم.. تجنبوا المصافحة والأماكن المزدحمة
دعا وزير الصحة توفيق الربيعة إلى الاهتمام بالوقاية، وقال في رسالة عبر حسابه على تويتر: "اهتمامكم بالوقاية يساعد في حمايتكم وحماية مَن تحبون".
وشدَّد الوزير على أهمية تجنُّب المصافحة، وتجنُّب الأماكن المزدحمة.
وقال: "اعزل نفسك مباشرة عند وجود أي أعراض إنفلونزا، واتصل بـ ٩٣٧".
وشدَّد الوزير على الاهتمام بنظافة اليدين؛ لأنهما أكبر ناقل للعدوى.
ونشر وزير الصحة "إنفوغرافيك" توعويًّا.