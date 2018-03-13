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وزير الصحة: اهتمامكم بالوقاية يساعد في حمايتكم.. تجنبوا المصافحة والأماكن المزدحمة

دعا وزير الصحة توفيق الربيعة إلى الاهتمام بالوقاية، وقال في رسالة عبر حسابه على تويتر: "اهتمامكم بالوقاية يساعد في حمايتكم وحماية مَن تحبون".

وشدَّد الوزير على أهمية تجنُّب المصافحة، وتجنُّب الأماكن المزدحمة.

‏وقال: "اعزل نفسك مباشرة عند وجود أي أعراض إنفلونزا، واتصل بـ ٩٣٧".

‏وشدَّد الوزير على الاهتمام بنظافة اليدين؛ لأنهما أكبر ناقل للعدوى.

ونشر وزير الصحة "إنفوغرافيك" توعويًّا.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة: اهتمامكم بالوقاية يساعد في حمايتكم.. تجنبوا المصافحة والأماكن المزدحمة
سبق

دعا وزير الصحة توفيق الربيعة إلى الاهتمام بالوقاية، وقال في رسالة عبر حسابه على تويتر: "اهتمامكم بالوقاية يساعد في حمايتكم وحماية مَن تحبون".

وشدَّد الوزير على أهمية تجنُّب المصافحة، وتجنُّب الأماكن المزدحمة.

‏وقال: "اعزل نفسك مباشرة عند وجود أي أعراض إنفلونزا، واتصل بـ ٩٣٧".

‏وشدَّد الوزير على الاهتمام بنظافة اليدين؛ لأنهما أكبر ناقل للعدوى.

ونشر وزير الصحة "إنفوغرافيك" توعويًّا.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
10:19 PM

وزير الصحة: اهتمامكم بالوقاية يساعد في حمايتكم.. تجنبوا المصافحة والأماكن المزدحمة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
5,400

دعا وزير الصحة توفيق الربيعة إلى الاهتمام بالوقاية، وقال في رسالة عبر حسابه على تويتر: "اهتمامكم بالوقاية يساعد في حمايتكم وحماية مَن تحبون".

وشدَّد الوزير على أهمية تجنُّب المصافحة، وتجنُّب الأماكن المزدحمة.

‏وقال: "اعزل نفسك مباشرة عند وجود أي أعراض إنفلونزا، واتصل بـ ٩٣٧".

‏وشدَّد الوزير على الاهتمام بنظافة اليدين؛ لأنهما أكبر ناقل للعدوى.

ونشر وزير الصحة "إنفوغرافيك" توعويًّا.

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