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لتحديد برنامج الإعداد.. الأجهزة الفنية والإدارية بنادي الاتفاق تجتمع

من خلال التواصل المرئي عن بُعد

يعقد الجهازان الإداري والفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مساء يوم غد السبت اجتماعًا عن بُعد عبر برنامج (زووم)؛ وذلك من أجل تحديد البرنامج الإعدادي للاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة تحضيرًا لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقرر انطلاقها يوم 4 أغسطس المقبل.

يُذكر أن الجهازَيْن الفني والإداري على تواصل دائم مع اللاعبين عن بُعد منذ تعليق الاتحاد السعودي لكرة القدم منافسات الدوري في منتصف مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ إذ وضع الجهاز الفني برنامجًا تدريبيًّا للاعبين كافة، بمتابعة متواصلة مع الجهاز الإداري.

الاتفاق

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لتحديد برنامج الإعداد.. الأجهزة الفنية والإدارية بنادي الاتفاق تجتمع
سبق

يعقد الجهازان الإداري والفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مساء يوم غد السبت اجتماعًا عن بُعد عبر برنامج (زووم)؛ وذلك من أجل تحديد البرنامج الإعدادي للاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة تحضيرًا لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقرر انطلاقها يوم 4 أغسطس المقبل.

يُذكر أن الجهازَيْن الفني والإداري على تواصل دائم مع اللاعبين عن بُعد منذ تعليق الاتحاد السعودي لكرة القدم منافسات الدوري في منتصف مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ إذ وضع الجهاز الفني برنامجًا تدريبيًّا للاعبين كافة، بمتابعة متواصلة مع الجهاز الإداري.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
11:52 PM

لتحديد برنامج الإعداد.. الأجهزة الفنية والإدارية بنادي الاتفاق تجتمع

من خلال التواصل المرئي عن بُعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعقد الجهازان الإداري والفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مساء يوم غد السبت اجتماعًا عن بُعد عبر برنامج (زووم)؛ وذلك من أجل تحديد البرنامج الإعدادي للاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة تحضيرًا لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقرر انطلاقها يوم 4 أغسطس المقبل.

يُذكر أن الجهازَيْن الفني والإداري على تواصل دائم مع اللاعبين عن بُعد منذ تعليق الاتحاد السعودي لكرة القدم منافسات الدوري في منتصف مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ إذ وضع الجهاز الفني برنامجًا تدريبيًّا للاعبين كافة، بمتابعة متواصلة مع الجهاز الإداري.

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